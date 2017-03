US-Markt legt deutlich zu

Sieht trotz des Zuwachses 2016 keien Anlass für Euphorie: RIAA-Chairman Cary Sherman

Die Jahresstatistik der Recording Industry Association of America (RIAA) weist für 2016 in den USA einen Zuwachs des Gesamtumsatzes im Bereich Recorded Music von 11,4 Prozent von 6,87 Milliarden Dollar 2015 auf nunmehr 7,65 Milliarden Dollar aus. Nach Angaben des Verbandes ist dies das erste prozentual zweistellige Plus im US-Markt seit 1998. Trotz der deutlichen Zugewinne liegte der Umsatz im US-Musikmarkt indes weiterhin bei unter der Hälfte der Rekordmarke von 1999 mit 14,6 Milliarden Dollar Gesamteinnahmen.Hauptverantwortlich für das Wachstum im abgelaufenen Jahr ist der ungebremste Streaming-Boom: Die Erlöse mit Musikstreams stiegen laut der RIAA im Vergleich zu 2015 um 68,5 Prozent auf 3,93 Millionen US-Dollar. Damit generierte das Streaming-Geschäft 2016 in den USA mehr Einnahmen als Downloads sowie physische Verkäufe auf CD und Vinyl zusammen. Diese Formate kamen nämlich zusammengerechnet im vergangenen Jahr lediglich auf 3,51 Milliarden Dollar.Im einzelnen generierten Streamingdienste im vergangenen Jahr 51,4 Prozent des Gesamtumsatzes der US-Musikindustrie, digitale Downloads und Klingeltöne machten zusammen 24,1 Prozent aus, und physische Absätze auf CD und Vinyl zusammen 21,8 Prozent.Innerhalb des Streamingbereichs wuchsen die Erlöse aus werbefinanzierten Angeboten 2016 um 25,9 Prozent auf 469 Millionen Dollar. Die Umsätze aus Streaming-Abos machten indes gegenüber 2015 sogar einen Sprung um 94,9 Prozent auf 2,26 Milliarden Dollar.Verkäufe digitaler Downloads brachten der US-Musikindustrie 2016 insgesamt 1,84 Milliarden Dollar ein, physische Verkäufe 1,67 Milliarden Dollar.Die Zahl in digitaler Form verkaufter Alben ging 2016 im Vergleich zum Vorjahr von 109,3 Millionen um 21,3 Prozent auf 86 Millionen Einheiten zurück.Im physischen Sektor nahmen Verkaufserlöse durch CDs um 20,9 Prozent auf 117 Milliarden Dollar ab. Dabei sank der Durchschnittspreis für ein CD-Album von 12,36 Dollar im Vorjahr auf 11,80 Dollar 2016.Das Vinyl-Revival hat an Fahrt verloren: Die Zahl verkaufter Schallplatten stieg 2016 um 1,8 Prozent auf 17,2 Millionen an, der Umsatz um 3,5 Prozent auf 430 Millionen US-Dollar. Zwischen 2012 und 2015 hatte der Vinylbereich noch um durchschnittlich 38 Prozent zugelegt. Cary Sherman , Chairman und CEO der RIAA, sieht die Erholung des US-Marktes trotz der erfreulichen Zuwächse 2016 als "fragil und mit Risiken behaftet" an. Es bleibe abzuwarten, ob das boomende Streaminggeschäft auch in der nächsten Zukunft ausreiche, um die Verluste in punkto Downloads und physischen Absätzen auszugleichen."Unglücklicherweise ist es Fakt, dass wir diesen bescheidenen Erfolg trotz unserer gegenwärtigen Lizenz- und Urheberrechtsgesetze erreicht haben, und nicht wegen ihnen", betont Sherman. In Sachen Streamingtantiemen nimmt er YouTube aufs Korn: "Es macht keinen Sinn, dass es tausend On-Demand-Streams eines Songs braucht, damit dessen Urheber via YouTube einen Dollar verdient, während Dienste wie Apple und Spotify den Urhebern sieben Dollar oder mehr für die gleichen Streams bezahlen." YouTube nutze Gesetzeslücken aus, um die Songschöpfer mit Raten abzuspeisen, die deutlich den wahren Wert der Musik unterschreiten, bemängelt Sherman.

