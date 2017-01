US-Charts: Weeknd wieder vorn

Großansicht Führt den "Starboy" nach oben: The Weeknd (Bild: Universal Music) Führt den "Starboy" nach oben: The Weeknd (Bild: Universal Music)

The Weeknd kehrt nach sechs Wochen mit "Starboy" von Platz zwei auf den ersten Rang der US-amerikanischen Album-Charts zurück. Die Chartsermittler von Nielsen Music zählten 69.000 Album-Äquivalente für den kanadischen Künstler, 18.000 Einheiten davon entfielen auf tatsächliche Verkäufe. Seit dem Einstieg von "Starboy" auf Platz eins der Hitliste hatte sich der Longplayer stets unter den ersten Dreien gehalten.Hinter The Weeknd klettert der Soundtrack zum Disney-Film "Moana" von Rang sechs auf zwei. Von den 64.000 Chartseinheiten entfallen 44.000 auf abgesetzte Alben - in einer reinen Verkaufswertung hätte das in der aktuellen Erhebungswoche im US-Markt für den Platz an der Spitze gereicht. Auf Position drei hält sich derweil Bruno Mars mit "24K Magic" (45.000 Einheiten), gefolgt von Drake mit "Views" (vier Stufen rauf von acht auf vier, 41.000), J. Cole mit "4 Your Eyez Only" (runter von vier auf fünf, 39.000), dem "Hamilton"-Musical (ebenfalls einen Platz runter von fünf auf sechs, 32.000) und den Twenty One Pilots mit "Blurryface" (weiterhin auf Platz sieben, 30.000).Drei weitere Soundtracks runden die Top Ten ab: "Sing" springt mit 28.000 Chartsexemplaren von 21 auf acht und verbucht damit seine bisherige Bestleistung in den US-Charts, "Suicide Squad" rückt von zehn auf neun vor (27.000) und "Trolls" klettert von 14 auf Position zehn (26.000).Vier Filmmusiken in den Top Ten bedeuten laut "Billboard" die stärkste Soundtrack-Präsenz in der Spitzengruppe seit mehr als 18 Jahren: Zuletzt fanden sich im September 1998 mit "Armageddon" auf der Vier, "Dr. Dolittle" (sieben), "How Stella Got Her Groove Back" (acht) und "City Of Angels (zehn) ebenfalls vier Soundtracks zeitgleich unter den zehn bestverkauften Alben.Die Vorwochenspitzenreiter von Pentatonix stürzen derweil - nach den Feiertagen nur wenig verwunderlich - mit "A Pentatonix Christmas" bis auf 41 ab, "That's Christmas To Me" fällt von neun auf 112.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema chartwoche.de MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen