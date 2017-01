US-Charts: Weeknd weiter an der Spitze

In der fünften Woche in Folge beansprucht The Weeknd mit "Starboy" den ersten Platz der US-Album-Charts für sich. Die Chartsermittler von Nielsen Music zählten 56.000 sogenannte Album-Äquivalente, von denen ganze 36.000 Einheiten durch Streams generiert wurden.Der Singer/Songwriter John Mayer landet mit der am 20. Januar veröffentlichten EP "The Search For Everything: Wave One" auf dem zweiten Platz. Mayer und seine Plattenfirma Columbia gehen dabei neue Wege in der Vermarktung eines Albums: Bis zur Veröffentlichung des kommenden Longplayers "The Search For Everything" soll zunächst jeden Monat eine EP mit vier Songs aus dem Album auf den Markt kommen. Wann das Album schließlich erscheinen soll, gab die Sony-Music-Repertoiredivision noch nicht bekannt.Bisher gelang Mayer bereits sechsmal der Einstieg in die Top Ten der US-Album-Charts. Zuerst schafft er es mit dem Debütalbum "Room For Squares (Nummer acht, 2003), danach mit "Heavier Things" (Nummer eins, 2003), dann mit dem Live-Album "Where The Light Is: Live In Los Angeles" (Nummer fünf, 2008), anschließend mit "Battle Studies" (Nummer eins, 2009) und "Born And Raised" (Nummer eins, 2012) sowie zuletzt mit "Paradise Valley" (Nummer zwei, 2013).Der Soundtrack zu "La La Land" hält sich in der jüngsten Erhebungswoche mit 31.000 Einheiten auf dem dritten Platz, während Bruno Mars mit "24K Magic" (30.000 Einheiten) vom fünften auf den vierten Rang klettert. Der Rockband AFI gelingt ihre vierte Top-Ten-Platzierung mit "AFI (The Blood Album)" auf Platz fünf. Von den 29.000 Album-Äquivalenten entfallen dabei immerhin 28.000 auf traditionelle Verkäufe.Der "Moana"-Soundtrack zum gleichnamigen Disney-Film rutscht mit 27.000 Einheiten vom vierten auf den sechsten Platz und "Stoney" (26.000 Einheiten) von Post Malone macht zwei Plätze von Rang neun auf Rang sieben gut. Der Soundtrack zum Broadway-Musical "Hamilton" (26.000 Einheiten) fällt vom sechsten auf den achten Platz und auch Drake rutscht mit "Views" (25.000 Einheiten) von der Acht auf die Neun. Das Schlusslicht der Top Ten bildet der Rapper J. Cole mit "4 Your Eyez Only" (23.000 Einheiten).

Quelle: MusikWoche

