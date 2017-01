US-Charts: The Weeknd hält The xx auf Distanz

The Weeknd hält sich seit drei Wochen mit "Starboy" an der Spitze der US-Charts und kommt in der aktuellen Erhebungswoche mit dem Album auf 61.000 äquivalente Chartseinheiten. Auch wenn The xx mit "I See You" nicht ganz vorn landen, bedeutet Rang zwei für die britische Band trotzdem die bisher höchste Platzierung in den US-Charts.Demnach kommen The xx mit dem neuen Studioalbum laut Nielsen Music auf 46.000 Album-Äquivalente, wobei 36.000 Einheiten auf traditionelle Albumverkäufe entfielen. 2012 schafften es The xx mit ihrem zweiten Longplayer, "Coexist" , der damals in der ersten Woche 73.000 Käufer fand, auf den fünften Platz. Für das selbstbetitelte Debütalbum "The xx" reichte es 2010 immerhin für Rang 92.Der Soundtrack zu "La La Land" (42.000 Einheiten) fällt vom zweiten auf den dritten Platz und auch der Soundtrack zu "Moana" (34.000 Einheiten) rutscht um eine Position von Rang drei auf vier. Bruno Mars muss mit "24K Magic" (33.000 Einheiten) einen Schritt zurück auf den fünften Platz, während sich der Soundtrack zum Broadway-Musical "Hamilton" (28.000 Einheiten) auf der sechsten Position halten kann. "4 Your Eyez Only" (27.000) von J. Cole bewegt sich vom fünften auf den siebten Platz und Drakes "Views" (27.000) steigt einen Platz auf die Acht herab. "Stoney" (25.000) von Post Malone hält sich derweil auf Position neun. Der Soundtrack zu "Trolls" entert die Top Ten mit 23.000 Einheiten auf dem zehnten Platz.

