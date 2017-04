US-Charts: The Chainsmokers überholen Drake

Großansicht Stoßen Drake vom Thron: The Chainsmokers (Bild: Sony Music) Stoßen Drake vom Thron: The Chainsmokers (Bild: Sony Music)

The Chainsmokers landen mit ihrem Debütalbum "Memories ... Do Not Open" auf der Spitze der US-Longplaycharts. Dafür reichten dem Duo 221.000 Chartseinheiten in der aktuellen Erhebungswoche von Nielsen Music, die am 13. April endete.Das Album enthält die Singles "Paris" "Something Just Like This" und "The One" , mit denen The Chainsmokers bereits in den US-Singlescharts und auch hierzulande Erfolge feierten. 2016 gelangte die Band zudem schon mit den EPs "Bouquet" und "Collage" in die US-Longplaycharts.Das Duo verdrängt Drake mit "More Life" (108.000 Einheiten) von der Spitzenposition auf den zweiten Platz. Der kanadische Rapper und Sänger hielt sich davor drei Wochen mit dem Album an der Spitze. Auch Ed Sheeran muss mit seinem ehemaligen Nummer-eins-Album "÷ (Divide)" und 70.000 Einheiten um einen Platz auf Rang drei nach unten rücken.Derweil verbucht die A-Cappella Formation Pentatonix auf Platz vier mit "PTX Vol. IV: Classics" (54.000 Einheiten) ihr siebtes Top-10-Album in den US-Charts. Joy Bada$$ steigt mit "All-Amerikkkan Bada$$" (51.000 Einheiten) auf dem fünften Platz ein. Für den Rapper bedeutet dies bereits das zweite Top-10-Album, nachdem er 2015 mit "B4.DA.$$" ebenfalls auf Platz fünf landete. "24K Magic" von Bruno Mars rutscht mit 45.000 Einheiten vom vierten auf den sechsten Platz, und auch der Soundtrack zum Disney-Film "Moana" (43.000 Einheiten) fällt von Platz sechs auf Platz sieben. Ebenso bergab geht es für "Painting Pictures" von Kodak Black, der mit 39.000 Units vom dritten auf den achten Rang absteigt, und für Future, dessen gleichnamiges Album "Future" (38.000) von Platz acht auf Platz neun wandert.Der Singer/Songwriter Father John Misty rundet die Top 10 mit "Pure Comedy" ab, das mit 35.000 Einheiten einsteigt. Zuletzt gelang ihm 2015 mit "I Love You, Honeybear" eine Positionierung in den US-Longplaycharts: Dieses Album kam damals auf Rang 17.Alle Charts von MusikWoche im Überblick finden Abonnenten hier

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema chartwoche.de MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen