US-Charts: Taylor Swift setzt Maßstäbe

Großansicht Sorgt für Furore: Taylor Swifts Album "Reputation" Sorgt für Furore: Taylor Swifts Album "Reputation"

Erwartungsgemäß übernimmt Taylor Swift mit "Reputation" als Neueinsteigerin die Führung in den US-Longplaycharts. Es ist hier ihr fünftes Nummer-eins-Album ihrer Karriere nach "Fearless" (2008), "Speak Now" (2010), "Red" (2012) und "1989" (2014). Nielsen Music registrierte für "Reputation" 1,238 Millionen Chartseinheiten und davon 1,216 Millionen verkaufte Alben. Damit ist Swifts insgesamt sechstes Studiowerk das meistverkaufte Album binnen einer Woche in den Vereinigten Staaten seit Adeles "25" im November 2015 mit 3,378 Millionen abgesetzten Kopien.Taylor Swift ist jetzt zudem der einzige Act, der in der 1991 gestarteten Ära der exakten Chartsermittlung durch Nielsen Music im Longplaysegment insgesamt viermal in einer Woche die Millionenmarke geknackt hat. In dieser Hinsicht überholt sie Adele, der das dreimal gelang.Der über Streamingdienste bislang nicht verfügbare "Reputation"-Longplayer ist darüber hinaus, wie "Billboard" bestätigt, schon jetzt das bis dato meistverkaufte Album des Jahres 2017 in den USA vor Ed Sheerans "÷ (Divide)" , das bis 16. November 2017 dort 931.000 Mal physisch oder als Albumdownload abgesetzt wurde.Sam Smith, der Tabellenführer von letzter Woche, belegt nun Rang zwei der Billboard 200 anhand von diesmal 66.000 Wocheneinheiten von "The Thrill Of It All" . Chris Brown bleibt Dritter mit "Heartbreak On A Full Moon" (51.000).Post Malone klettert mit "Stoney" aktuell wieder von Rang neun auf vier (39.000 Units), und knapp 39.000 Einheiten bringen auch Ed Sheeran und sein erwähntes "÷ (Divide)"-Album wieder um fünf Positionen voran auf die Fünf.21 Savage, Offset und Metro Boomin gehen mit "Without Warning" (37.000) um eine Stelle nach unten auf die Sechs. Von zwei auf sieben rutschen unterdessen Maroon 5 und ihr "Red Pill Blues" (36.000).Einziger Neuzugang neben Taylor Swift unter den ersten Zehn ist an achter Stelle die Rockband Evanescence mit "Synthesis" (34.000 Einheiten, davon 30.000 Albumverkäufe). Die Top 10 runden zwei Countryalben ab: "Live In No Shoes Nation" von Kenny Chesney (von sechs auf neun; 33.000 Units) sowie Blake Sheltons "Texoma Shore" (von vier auf zehn; 32.000).Post Malone verbringt mit "Rockstar" , seinem Hit in Kollaboration mit 21 Savage, in den Hot-100-Singlescharts die sechste Woche auf der Pole Position. Rang zwei behält Camila Cabello feat. Young Thug mit "Havana" . Und von zwölf auf drei springt hier der Rapper Lil Pump aus Miami mit dem Track "Gucci Gang" Alle Charts von MusikWoche im Überblick finden Abonnenten hier

Quelle: MusikWoche

