US-Charts: Siebter Streich von Drake

Großansicht Setzt seine imposante Siegesserie fort: Drake Setzt seine imposante Siegesserie fort: Drake

In den US-Longplaycharts katapultiert sich Drake mit "More Life" von null auf eins. Mit 505.000 Einheiten verbucht er in der am 23. März beendeten Erhebungswoche den höchsten Wert eines Albums in diesem Jahr - und die höchste Marke seit Mai 2016, als mit "Views" ebenfalls ein Drake-Album 1,04 Millionen sogenannte "Equivalent Album Units" erzielte.Mit "More Life" setzt der kanadische Rapper, Sänger und Produzent zudem einen neuen Rekord für ein Album mit 257.000 "Streaming Equivalent Units" binnen einer Woche, die aus rund 384,8 Millionen Streamings von Songs des Longplayers resultieren. Die Startwochenstatistik von "More Life" weist zudem 226.000 verkaufte Alben (allesamt in digitaler Form, da das Werk physisch noch nicht erhältlich ist) sowie 23.000 sogenannte "Track Equivalent Albums" (aus umgerechneten Trackdownloads von Titeln daraus) aus.Mit sieben Spitzenreitern in den Billboard 200 zieht Drake mit Kanye West und Eminem gleich und hat in der ewigen Bestenliste der HipHop-Acts nur noch Jay-Z vor sich, der 13 Nummer-eins-Alben in den USA lancierte.Drake drängt in dieser Woche Ed Sheerans "÷ (Divide)" (119.000 Wocheneinheiten) an die zweite Stelle zurück. 106.000 Units (davon 70.000 Albumverkäufe) bringen Rick Ross mit "Rather You Than Me" direkt auf Platz drei. Der Rapper hat mit allen seinen neun Studioalben die Top 10 in den USA erreicht.Der Soundtrack zur Disney-Neuverfilmung von "Beauty And The Beast" fällt zwar um eine Position zurück auf die Vier, legt aber in punkto erzielte Einheiten um 74 Prozent auf 99.000 zu. Dritthöchster Neuzugang ist auf Rang fünf "Spirit" von Depeche Mode , der aktuelle Spitzenreiter in Deutschland, mittels 64.000 Units in der ersten Verkaufswoche in den USA. Das britische Elektronikpop-Trio hat nun, beginnend mit "Violator" anno 1990, acht Studioalben hintereinander in den USA unter die ersten Zehn gebracht.Alle weiteren Alben in den aktuellen Top 10 rutschen im Vergleich zur Vorwoche jeweils um zwei Plätze ab: So fällt "24K Magic" von Bruno Mars von vier auf sechs (51.000 Einheiten), der Soundtrack zu "Moana" von fünf auf sieben (50.000) und "Future" von Future von sechs auf acht (40.000). The Weeknd geht mit "Starboy" von sieben auf neun nach unten (39.000) und Migos mit "Culture" von acht auf zehn (37.000).Alle Charts von MusikWoche im Überblick finden Abonnenten hier

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema chartwoche.de MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen