US-Charts: Pentatonix weiter an der Spitze

Großansicht Weiter an der Spitze der US-Albumcharts: Pentatonix, hier im Herbst 2015 auf der Bühne der Eisbachstudios in München bei der Sony-Music-Veranstaltung Laut in München (Bild: MusikWoche) Weiter an der Spitze der US-Albumcharts: Pentatonix, hier im Herbst 2015 auf der Bühne der Eisbachstudios in München bei der Sony-Music-Veranstaltung Laut in München (Bild: MusikWoche)

Die A-Capella-Formation verteidigt mit dem Album "A Pentatonix Christmas" erfolgreich die in der Vorwoche erreichte Spitzenposition in den US-Charts vor The Weeknd mit "Starboy" und Bruno Mars mit "24K Magic".Für den Spitzenplatz benötigte die Formation nach Zählung der Chartsermittler von Nielsen Music in der jüngsten Erhebungswoche 101.000 Album-Äquivalente für "A Pantatonix Christmas", 82.000 davon entfielen auf traditionelle Albumverkäufe, im Vergleich zur Vorwoche ein Rückgang von 55 Prozent.Hinter Pentatonix platziert sich The Weeknd mit "Starboy" und 94.000 Einheiten auf Rang zwei, gefolgt von Bruno Mars und "24K Magic" mit 81.000 Einheiten, davon 55.000 traditionelle Albumverkäufe. Auf Position vier folgt J Cole mit dem Album "Your Eyez Only", das 75.000 Einheiten verzeichnet. Zwei Plätze gut macht "Hamilton: An American Musical", welches nun auf Position fünf rangiert. Dafür waren 54.000 Einheiten nötig.Vier Plätze runter von fünf auf neun ging es für das zweite Top-Ten-Album von Pentatonix "That's Christmas To Me". Der Longplayer überschritt diese Woche die Marke von zwei Millionen verkauften Alben in den USA.

Quelle: MusikWoche

