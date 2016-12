US-Charts: Pentatonix klettern nach vorn

Haben sich in den US-Charts ihre zweite Nummer eins ersungen: Pentatonix, hier im Herbst 2015 auf der Bühne der Eisbachstudios in München bei der Sony-Music-Veranstaltung Laut in München (Bild: MusikWoche)

Pentatonix gelingt mit "A Pentatonix Christmas" in der neunten Woche nach Veröffentlichung der Schritt von Platz zwei auf eins der US-Charts. Für die A-Capella-Formation bedeutet das bereits die zehnte Platzierung in den Top Ten und die zweite Nummer eins im Heimatmarkt. Zuvor hatte es die Sony-Music-Band bereits im Oktober 2015 mit ihrem Album "Pentatonix" ganz nach oben geschafft. Die Chartsermittler von Nielsen Music zählten in der jüngsten Erhebungswoche 206.000 Album-Äquivalente für "A Pentatonix Christmas", 185.000 davon entfielen auf traditionelle Albumverkäufe.Im US-Markt erobert damit zum ersten Mal seit fast fünf Jahren ein Weihnachtsalbum die Spitze der Charts. Zuletzt gelang das Michael Buble, der mit "Christmas" von Mitte Dezember 2011 bis Anfang Januar 2012 fünf Wochen auf Platz eins der Hitliste verbrachte.Hinter Pentatonix klettert Bruno Mars mit "24K Magic" und 114.000 Einheiten um zwei Stufen auf Rang zwei, gefolgt von The Weeknd, der mit "Starboy" und 101.000 Einheiten Position drei verteidigt. Abwärts auf Platz vier geht es für Vorwochenspitzenreiter J. Cole mit "4 Your Eyez Only" (90.000), gefolgt vom früheren Weihnachtsalbum der Pentatonix, "That's Christmas To Me" (mit 78.000 Exemplaren weiter auf der Fünf), und Garth Brooks, dessen Box-Set "The Ultimate Collection" von 13 auf sechs springt.Stabil auf Platz sieben hält sich das "Hamilton"-Musical (58.000) vor Metallica mit "Hardwired... To Self-Destruct" (rauf von elf auf acht mit 53.000 Einheiten), den Rolling Stones mit "Blue & Lonesome" (rauf von zehn auf neun mit 52.000) und dem Soundtrack zu "Moana" (runter von acht auf zehn, 51.000).

Quelle: MusikWoche

