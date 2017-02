US-Charts: Migos erstmals auf Platz eins

Springt in den US-Charts neu auf Platz eins: das Album "Culture" von der HipHop-Formation Migos

Gleich fünf Neueinsteiger in den Top Ten krempeln das Bild der US-Charts bei den Alben kräftig um. Das komplett neu formierte Podest führt dabei das HipHop-Trio Migos an, das damit im Kielwasser der Nummer-eins-Single "Bad And Boujee" auch bei den Alben seine erste Platzierung an der Spitze der Charts im US-Markt verbuchen kann. Im August 2015 reichte es mit dem Debüt "Yung Rich Nation" für Migos nur für Position 17.Mit "Culture", ihrem in Zusammenarbeit mit 300 Entertainment und der Warner-Division Atlantic veröffentlichten, zweiten Longplayer, kommt die Formation nun auf 131.000 Album-Äquivalente, wobei allein 59 Prozent oder 77.000 Einheiten davon auf umgerechnete Streamingabrufe von Songs des Albums entfallen.Ginge es nur nach Verkaufszahlen, hätten die 44.000 von den Chartsermittlern von Nielsen Music für "Culture" von Migos gezählten Exemplare nicht für den Platz an der Spitze gereicht. Schließlich brachte es die neue Nummer zwei in der US-Hitliste, der Country-Sänger Brantley Gilbert mit seinem vierten Studioalbum, "The Devil Don't Sleep", zusammengerechnet auf 77.000 Album-Äquivalente, davon immerhin 66.000 klassische Verkäufe. Brantley Gilbert stellt damit den Erfolg seines vorherigen Longplayers ein: "Just As I Am" brachte es im Frühjahr 2014 ebenfalls auf Platz zwei, damals allerdings noch mit 211.000 verkauften Kopien Als dritter Neuankömmling schafft es Kehlani mit ihrem Debüt "SweetSexySavage" und 58.000 Chartseinheiten auf Position drei, gefolgt vom Spitzenreiter der Vorwochen, The Weeknd mit "Starboy" (51.000) auf Rang vier und der Kopplung "Now 61", die es mit 37.000 tatsächlichen Verkäufen als Neueinsteiger auf die Fünf bringt.Drei Stufen abwärts auf Platz sechs geht es für den "La La Land" -Soundtrack (36.000). Ebenfalls drei Positionen tiefer als in der Vorwoche rangiert dahinter Bruno Mars mit "24K Magic" (31.000), gefolgt von der Formation Train, die mit "A Girl A Bottle A Boat" (30.000) als fünfter Neueinsteiger der jüngsten Erhebungswoche auf acht in die Hitliste einfahren.Runter von Position sieben auf neun geht es für Post Malone mit "Stoney" (gut 27.000) und runter von sechs auf zehn für den "Moana"-Soundtrack (ebenfalls 27.000).

Quelle: MusikWoche

