US-Charts: Lil Uzi Vert und XXXTentacion steigen auf eins und zwei ein

Die neue Nummer eins in den US-Longplaycharts stammt von Lil Uzi Vert. Der Rapper landet mit "Luv Is Rage 2" ganz oben. Dafür reichten ihm 135.000 Streaming-Äquivalente, von denen 28.000 tatsächliche Albumverkäufe sind. Auf Platz zwei findet sich mit "17" des Rappers XXXTentacion ein weiteres HipHop-Album neu in den Top 200 (87.000 Einheiten).In Großbritannien schafften es Queens Of The Stone Age mit "Villains" auf den Spitzenplatz, in ihrem Heimatland findet sich die Band als dritthöchster Neuzugang auf Rang drei wieder (73.000 Kopien). Das Vorgängeralbum, "Like Clockwork" , war in den USA im Jahr 2013 noch ein Platz eins.Die weibliche Vokalgruppe Fifth Harmony steigt mit ihrem gleichnamigen Album auf Position vier ein (46.000 Einheiten), während "Damn." von Kendrick Lamar von drei auf fünf fällt (45.000 Kopien, plus elf Prozent). Der Longplayer von Lamar steht damit seit 20 Wochen in den Top Five. Auch Rang sechs gehört einem HipHop-Act. Hier steigen A$AP Mob mit "Cozy Tapes Vol. 2: Too Cozy" ein (41.000 Einheiten) Knapp dahinter steht die Country-Band Old Dominion, die mit fast 41.000 Einheiten und ihrem Album "Happy Endings" auf der Sieben einsteigen."American Teen" von Khalid fällt von sechs auf acht (33.000 uEinheiten, plus 15 Prozent), "Project Baby Two" von Kodak Black rutscht von zwei auf neun (knapp 33.000 Einheiten, minus 34 Prozent) und Rang zehn bildet ein weiterer Neuzugang: "A Deeper Understanding" , das Major-Debüt von The War On Drugs (31.000 Einheiten).

