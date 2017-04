US-Charts: Kendrick Lamar mit Jahresbestleistung an die Spitze

Großansicht Nichts zu motzen: Kendrick Lamar landet mit "Damn." in den USA mit Jahresbestleistung auf Position eins und erzielt die höchsten Verkäufe in seiner bisherigen Karriere Nichts zu motzen: Kendrick Lamar landet mit "Damn." in den USA mit Jahresbestleistung auf Position eins und erzielt die höchsten Verkäufe in seiner bisherigen Karriere

Kendrick Lamar steigt mit "Damn." auf dem ersten Platz in die US-Charts ein. Dem Rapper gelingt damit im Heimatmarkt seine dritte Nummer eins bei den Alben nach "To Pimp A Butterfly" im Frühjahr 2015 und "Untitled Unmastered" im Frühjahr 2016; sein Longplay-Debüt, "Good Kid, M.A.A.D. City" , enterte die Hitliste 2012 auf Platz zwei.Zudem stellt Kendrick Lamar mit "Damn." den im bisherigen Jahresverlauf erfolgreichsten Longplayer: Die Chartsermittler von Nielsen Music zählten im Erhebungszeitraum bis zum 20. April 2017 rund 603.000 Chartseinheiten. Davon entfielen 353.000 Exemplare auf herkömmliche Verkäufe, ein Bestwert in der bisherigen Karriere von Kendrick Lamar, 227.000 auf umgerechnete Streamingabrufe und rund 23.000 auf umgerechnete Trackdownloads.Mit dem Wochenwert übertrifft Kendrick Lamar die vorherige Jahresbestleistung von Drake mit 505.000 Chartseinheiten von "More Life", kommt aber nicht an den Wert von 1,04 Millionen heran, den ebenfalls Drake Anfang Mai 2016 mit "Views" erreichte.Singer/Songwriter John Mayer landet, wie Kendrick Lamar als Neueinsteiger, auf Platz zwei der aktuellen US-Charts. Sein nun vollständiges Album "The Search For Everything" brachte es auf 132.000 Chartseinheiten, davon 120.000 Verkäufe. Mayer hatte bereits zuvor zwei EP-Folgen von "The Search For Everything" veröffentlicht, die erste landete Ende Januar ebenfalls auf Platz zwei der US-Hitliste, der zweite Teil kam im März bis auf Position 13.Dahinter rutscht Drake mit "More Life" und 87.000 Einheiten von Rang zwei auf drei, ebenfalls eine Stufe abwärts geht es für Ed Sheeran mit "÷ (Divide)" (66.000) von drei auf vier und die Vorwochenspitzenreiter von The Chainsmokers finden sich mit "Memories ... Do No Open" (61.000) nun an fünfter Stelle wieder.Dahinter tauschen der "Moana"-Soundtrack (50.000, rauf auf sechs) und Bruno Mars mit "24K Magic" (44.000, runter auf sieben) die Positionen, Future klettert mit seinem gleichnamigen Album und 38.000 Exemplaren um einen Platz auf acht, rauf von elf auf neun geht es für den "Beauty And The Beast"-Soundtrack (37.000) und neu auf Rang zehn landet der Soundtrack zu "The Fate Of The Furious", dem achten Teil der Actionreihe "Fast & Furious", der es auf 37.000 Units bringt.

Quelle: MusikWoche

