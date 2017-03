US-Charts: Future löst sich selber an der Spitze ab

Großansicht Stellt einen neuen US-Chartsrekord auf: der Rapper Future (Bild: Sony Music) Stellt einen neuen US-Chartsrekord auf: der Rapper Future (Bild: Sony Music)

Das neue Album von Future, "HNDRXX" , steigt auf Platz eins in die US-Charts ein, nachdem der Rapper in der Vorwoche bereits mit seinem ebenfalls frisch veröffentlichten Album "Future" direkt auf den Spitzenplatz landete. Das ist ein neuer Chartsrekord, da es bislang noch keinem Künstler in der nun 61-jährigen US-Chartsgeschichte gelang, mit zwei Alben in zwei aufeinanderfolgenden Wochen auf Rang eins einzusteigen.In dieser Woche steht "HNDRXX" mit 121.000 sogenannten Chartseinheiten direkt vor "Future", das in der Erhebungswoche auf 64.000 Einheiten kommt (minus 64 Prozent). "HNDRXX" bildet nun bereits das fünfte Nummer-eins-Album von Future, nachdem der Sony-Music -Künstler bereits mit "Evol" (2016) und "What A Time To Be Alive" sowie "DS2" (beide 2015) ganz oben in den USA stand.Das letzte Mal belegte mit Prince 2016 ein Künstler Rang eins und zwei der Longplayliste gleichzeitig, als direkt nach seinem Tod "The Very Best Of Prince" auf Position eins vorrückte und der "Purple Rain" -Soundtrack Platz zwei belegte.Noch länger liegt es zurück, dass ein Künstler sich selbst von der Spitze verdrängte. 1968 war dies zuletzt der Fall, als "Bookends" von Simon & Garfunkel ihren "The Graduate"-Soundtrack auf Position eins ablöste.Insgesamt ist Future seit 1963, als "Billboard" die Charts von Mono- und Stereoalben zusammenlegte, erst der sechste Künstler, der sich selber Platz eins mit einer zweiten Veröffentlichung streitig macht. Vor Simon & Garfunkel war dieses Kunststück nur den Monkees, Herb Alpert & Tijuana Brass, den Beatles und Peter, Paul & Mary geglückt. Future ist zudem der erste Solokünstler, der sich in diese Statistik einreihen darf.Von zwei auf drei fällt "24K Magic" von Bruno Mars (58.000 Kopien, minus zwei Prozent). Zweithöchster Neuzugang ist auf Platz vier die Country-Formation Little Big Town, die mit ihrem Album "The Breaker" auf 51.000 Chartseinheiten kommt. Von zehn auf fünf steigt der "Trolls" -Soundtrack (50.000 Kopien, plus 35 Prozent).Die "Trolls"-Musik dürfte dabei genauso wie der "Moana"-Soundtrack von der Oscar-Ausstrahlung profitiert haben. "Moana" jedenfalls steigt von 16 auf acht (39.000 Kopien, plus 65 Prozent). Und auch der "La La Land" -Soundtrack verbessert sich noch einmal von 18 auf elf.In den Top Ten ziehen sich Migos mit "Culture" von fünf auf sechs zurück (47.000 Einheiten, minus sechs Prozent), "Starboy" von The Weeknd's rutscht von vier auf sieben (46.000 Einheiten, minus acht Prozent) und "I Decided" von Big Sean stürzt von sechs auf neun (39.000 Kopien, minus 20 Prozent). Schlusslicht der zehn erfolgreichsten Alben ist Country-Sänger Aaron Watson, dessen Album "Vaquero" mit 39.000 Einheiten auf der Zehn einsteigt.Alle Charts von MusikWoche im Überblick finden Abonnenten hier

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema chartwoche.de MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen