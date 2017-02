US-Charts: Future gelingt vierte Nummer eins

Mit seinem Album "Future" hievt der gleichnamige US-amerikanische Rapper seinen vierten Longplayer an die Spitze der US-Charts. Dafür reichten ihm in der aktuellen Erhebungswoche von Nielsen Music, die am 23. Februar 2017 endete, 140.000 äquivalente Albumeinheiten, von denen wiederum 60.000 auf traditionelle Verkäufe entfielen.Davor schaffte es Future 2016 mit "Evol" , 2015 mit "What A Time To Be Alive" und "DS2" auf Platz eins. Aktuell ist zudem mit "HNDRXX" am 24. Februar bereits ein weiteres Album des Rappers auf den Markt gekommen. Laut Spekulationen von Nielsen Music könnte es in der kommenden Erhebungswoche "Future" vom Thron stoßen. Damit hätte der Künstler zwei verschiedene Nummer-eins-Alben hintereinander gelandet.Bruno Mars hält sich mit "24K Magic" (59.000 Einheiten) seit mittlerweile vier Wochen in Folge auf dem zweiten Rang. Davor blieb zuletzt "My Christmas" von Andrea Bocelli, das 2009 fünf Wochen hintereinander auf dem zweiten Platz verweilte, der Weg an die Spitze verwehrt.Der Soundtrack "Fifty Shades Darker" (53.000), der hierzulande als "Fifty Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe" vermarktet wird, fällt um zwei Positionen auf den dritten Platz. The Weeknd klettert mit "Starboy" und ein bisschen mehr als 50.000 kumulierten Chartseinheiten auf Platz vier, während Migos mit "Culture" (50.000) auf den fünften Platz fallen Auch für Big Sean geht es um ein paar Positionen bergab: "I Decided" (49.000) rutscht von der Drei auf die Sechs.Als zweithöchster Neueinsteiger startet R&B-Sänger Charlie Wilson mit "In It To Win It", das auf 48.000 Albumeinheiten kommt, auf Position sieben. Für Wilson bedeutet dies die beste Verkaufswoche, seit es das Album "Just Charlie" 2010 mit 57.000 verkauften Einheiten auf Platz 19 schaffte. Dem Singer/Songwriter Ryan Adams gelingt mit "Prisoner" (45.000) auf Platz acht bereits die fünfte Top-Ten-Platzierung seiner Karriere.Auf dem neunten Platz debütiert die Country-Sängerin Alison Krauss mit "Wind City" (38.000), ihrem ersten Soloalbum seit 1999. Der Soundtrack zum Animationsfilm "Trolls" (37.000) rundet die Top Ten ab.Alle Charts von MusikWoche im Überblick finden Abonnenten hier

Quelle: MusikWoche

