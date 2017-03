US-Charts: Ed Sheeran stellt Verkaufsrekord für 2017 auf

Mit 451.000 sogenannten Chartseinheiten stellt das auf Rang eins eingestiegene Album "÷ Divide" von Ed Sheeran den bislang höchsten Wert, der in den US-Charts in diesem Jahr erreicht wurde. Gleichzeitig ist dies die höchste Summe seit "4 Your Eyez Only" von J. Cole, das Ende 2016 mit 492.000 Einheiten auf Rang eins einstieg.Von den 451.000 "415881 (Divide)"-Kopien entfielen 322.000 auf traditionelle Albumverkäufe. Auch hier war zuletzt nur "4 Your Eyez Only" mit 363.000 verkauften Einheiten erfolgreicher. Für Ed Sheeran ist "÷ (Divide)" das zweite Nummer-eins-Album nach "x (Multiply)" , das 2014 in der Erstverkaufswoche mit 209.000 traditionellen Albumverkäufen auf der Spitzenposition einstieg."÷ (Divide)" stellt zudem bei den Streamingzahlen das erfolgreichste Album seit "4 Your Eyez Only": So kam "÷ (Divide)" auf 90.000 Streamingäquivalente (was 134,6 Million Streamingaufrufe von Songs des Albums bedeutet). Bei dem Album des Rappers J. Cole waren es 118.000 Streamingäquivalente (bei 176,9 Millionen Streams der Albumtracks). "Hardwired ... To Self-Destruct" von Metallica springt mit 81.000 Einheiten (plus 191 Prozent) von 14 auf Platz zwei. Das liegt vor allem an kombinierten Ticket/Album-Verkäufen für die Stadiontournee der Band. Unverändert auf Position drei hält sich "24K Magic" von Bruno Mars (65.000 Kopien, plus zwölf Prozent), "Future" von des HipHop-Künstlers Future fällt von zwei auf vier (52.000 Einheiten, minus 18 Prozent) und dessen Vorwochenspitzenreiter, "HNDRXX" , zieht sich auf Platz fünf zurück (49.000 Kopien, minus 59 Prozent).Nach wie vor auf Platz sechs steht "Culture" von Migos (44.000 Exemplare, minus sechs Prozent), während "Starboy" von The Weeknd mit 42.000 Chartseinheiten auf der Sieben verharrt (minus acht Prozent). Und auch auf Position acht gibt es keine Veränderung: Der "Moana"-Soundtrack kommt in der Erhebungswoche auf 39.000 Kopien (eine Zunahme um weniger als ein Prozent).Der zweithöchste Neuzugang in den US-Charts stammt von Khalid, dessen Debütalbum "American Teen" auf neun mit 37.000 Einheiten einsteigt. Von fünf auf zehn abgerutscht ist indes der "Trolls" -Soundtrack mit 36.000 Exemplaren (minus 28 Prozent).Alle Charts von MusikWoche im Überblick finden Abonnenten hier

