US-Charts: Brand New erstmals auf eins

Großansicht Rocken sich auch ohne pyhsische Verkäufe auf die Pole Position: Brand New (Bild: procrastinatemusictraitors.com) Rocken sich auch ohne pyhsische Verkäufe auf die Pole Position: Brand New (Bild: procrastinatemusictraitors.com)

Die Rockband Brand New aus Long Island, New York, stürmt mit "Science Fiction" in den US-Longplaycharts von null auf eins, obwohl die Platte in physischer Form noch gar nicht zu haben ist. Nielsen Music registrierte in der aktuellen Erhebungswoche (bis einschließlich 24. August) 58.000 sogenannte "Equivalent Album Units", davon 55.000 verkaufte Alben (ausschließlich in Form bezahlter Downloads) und 3000 Einheiten aus eingerechneten Streamings der Songs des Longplayers. Brand New brachten die Platte über ihr eigenes Label Procastinate! Music Traitors zunächst zunächst nur als Download und zum Streamen heraus. Eine physische Veröffentlichung ist erst für 18. Oktober vorgesehen."Science" Fiction ist, wie "Billboard" anmerkt, bereits das sechste Album in diessem Jahr, das ohne physische Verkäufe an die Spitze der US-Albumhitliste gegangen ist - nach Drakes "More Life" , Future mit seinen beiden Longplayern "Future" und "Hndrxx" , Migos mit "Culture" sowie Big Seans "I Decided" Mit ihrem ersten Album seit acht Jahren nehmen Brand New zum ersten Mal in ihrer Karriere die Pole Position ein. Vor ihrem aktuellen Coup chartete das Quartett zuvor mit den Alben "Deja Entendu" , das 2003 auf Rang 63 kam, "The Devil And God Are Raging Inside Me" (2006 auf Platz 31) sowie "Daisy" , einer Nummer sechs 2009.Der Rapper Kodak Blac bringt sein Mixtape "Project Baby Two" in dieser Woche als Neueinsteiger auf den zweiten Rang. Von den 50.000 Charts-Einheiten stammen allein gut 39.000 aus den hier einfließenden 58,6 Millionen Streamings der einzelnene Tracks des Werkes. Für Kodak Black ist dies schon der zweite Treppchenplatz 2017 nach Position drei mit seinem Studioabumdebüt "Painting Pictures".Kendrick Lamar fällt mit "Damn." (41.000 Wocheneinheiten) um eine Stelle zurück auf die Drei. Die Pop-Punk-Formation Neck Deep aus Wales landet mit "The Peace And The Panic" direkt auf Rang vier (32.000 Einheiten; davon 29.000 Albumverkäufe) und kann sich somit wie Brand New und Kodak Black über ihre bis dato höchste Platzierung in den Billboard 200 freuen.Der Tabellenführer der letzten Woche, Keshas "Rainbow" -Album, findet sich nun an fünfter Position wieder (31.000 Units). Ebenfalls einige Plätze nach unten bewegen sich Khalid mit "American Teen" (von vier auf sechs; 29.000 Einheiten), DJ Khaleds "Grateful" (von drei auf sieben; 27.000) sowie auch Ed Sheerans "÷ (Divide)" (von sechs auf acht; 26.000).Als Neuzugang auf Platz neun rappt sich Dave East mit "Paranoia: A True Story" (knapp 26.000 Units) und schiebt Imagine Dragons und deren Album "Evolve" (25.000) somit um einen Rang runter ans Ende der Top 10.Alle Charts von MusikWoche im Überblick finden Abonnenten hier

Quelle: MusikWoche

