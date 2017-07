Universal und Deutsche Grammophon gründen Label mit Max Richter

Großansicht Erhält unter dem Dach der Deutschen Grammophon mit StudioRichter ein eigenes Label für die Veröffentlichung seiner Soundtracks und Kollaborationen: Der in Hameln geborene britische Künstler Max Richter (Bild: Rhys Frampton / Deutsche Grammophon) Erhält unter dem Dach der Deutschen Grammophon mit StudioRichter ein eigenes Label für die Veröffentlichung seiner Soundtracks und Kollaborationen: Der in Hameln geborene britische Künstler Max Richter (Bild: Rhys Frampton / Deutsche Grammophon)

Mit einem eigenen Label bauen die Deutsche Grammophon und der Komponist Max Richter ihre seit 2014 bestehende Zusammenarbeit aus. Unter dem Namen StudioRichter sollen künftig Filmsoundtracks und Kollaborationen des Künstlers erscheinen; um die Solowerke des in Deutschland geborenen Briten kümmert sich auch weiterhin die Deutsche Grammophon. Im Hause Universal Music wertet man die Vereinbarung als "weiteren Meilenstein" der "erfolgreichen Partnerschaft" mit Max Richter, schließlich hatte der Künstler erst kürzlich einen Verlagsvertrag mit der neu gegründeten Division Decca Publishing unterschrieben Als erste Veröffentlichung des neuen Labels kam bereits eine Vinyl-Edition des Werks "On The Nature Of Daylight" auf den Markt; der Titel fand sich bereits auf dem 2004 erstmals veröffentlichten Album "The Blue Notebooks" von Max Richter und war unter anderem Teil des Soundtracks zum Film "Arrival" von Denis Villeneuve sowie von Martin Scorseses "Shutter Island" . Voraussichtlich im dritten Quartal 2017 soll auf StudioRichter zudem der Soundtrack von Max Richter zur BBC-Serie "Taboo" erscheinen.Bei Universal Music lobt man Max Richter als einen "der einflussreichsten und erfolgreichsten Komponisten unserer Zeit" und verweist auf Solowerke wie "Vivaldi Recomposed" oder "Sleep" sowie Filmmusiken wie zu "Waltz with Bashir" von Ari Folman. Entsprechend freut sich Clemens Trautmann , President Deutsche Grammophon, darauf, künftig noch enger mit Max Richter zusammenzuarbeiten: "Wir alle - sein langjähriges Label Deutsche Grammophon, sein neuer Musikverlag Decca Publishing und natürlich auch Max selbst - werden vom Ausbau der Beziehungen und den damit verbundenen Synergien profitieren." Die musikalische Sprache von Max sei "so direkt und zeitgenössisch", meint Trautmann: "Sie ist auch der Grund, warum er neue Zielgruppen erreicht und berührt und eine beeindruckende Fanbase aufgebaut hat." Mit seinem Oeuvre habe Max Richter "die klassische Musik und das, was sie bedeuten und ausdrücken kann, erweitert und bereichert".Auch Max Richter freut sich auf den Launch des Labels: "Ich sehe StudioRichter als eine Art Labor - ein Ort, an dem man experimentieren und Unerwartetes entdecken kann - und ich bin glücklich, hierfür eine Heimat bei der Deutschen Grammophon gefunden zu haben."

Quelle: MusikWoche

