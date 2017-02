Universal Publishing holt Viacom-Managerin ins Kreativteam

Die Universal Music Publishing Group (UMPG) bohrt ihre internationalen Aktivitäten im Bereich der Sync-Vermarktung auf und holt dazu eine Managerin mit TV-Erfahrung an Bord: Rochelle Holguin übernimmt beim Universal-Verlagsarm den Posten als Vice President of Creative Strategy. Das gab Jody Gerson, Chairman & CEO UMPG, am 7. Februar 2017 bekannt.Die neu geschaffene Position sei Teil der weltweiten Strategie des Musikverlags, bei der die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Kreativschaffenden ebenso im Fokus stehen soll wie die Vermarktung von Künstlern, Autoren und deren Katalogen. Holguin soll dazu eng mit den Sync- und A&R-Teams des Musikverlags zusammenarbeiten, aber auch mit einer sogenannten Film/TV Development Group. Ziel sei es, plattform- und medienübergreifend Möglichkeiten für Partnerschaften oder Promotionmaßnahmen zu schaffen.Welche Bedeutung man bei UMPG den in diesem Bereich noch schlummernden Möglichkeiten beimisst zeigt unter anderem, dass Rochelle Holguin gleich direkt an Jody Gerson berichtet, die denn auch bereits die breit gefächerten Erfahrungen und das großartige Netzwerk der neuen Mitarbeiterin lobt.Vor ihrem Wechsel zu UMPG war Rochelle Holguin für den Viacom-Konzern tätig, wo sie sich als Vice President & Head of Creative Music Services unter anderem um die musikalische Strategie der Sender und Digitalangebote von MTV, VH1 und LogoTV kümmerte.

