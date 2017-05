Universal Music zeichnete Shawn Mendes mit Platin und Gold aus

Großansicht Bei der Gold- und Platin-Verleihung mit dabei (hinten, von links): Won Sin (Director Digital Sales), Christina Ratte (Team Assistant Marketing Pop), Milijana Gojic (Senior Director Marketing), Frank Briegmann (President Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon), Shawn Mendes, Tiffany Gardner (Junior Product Manager Pop), Andrew Gertler (Management Shawn Mendes), Sergio Garcia Vidal (Head of Marketing Pop), Johanna Esser-Schaal (Manager Radio Promotion South) und Marc Dutkiewicz (Manager Radio Promotion Nord) sowie (vorn, von links) Nesrin Ebcinoglu (Head of TV Promotion), Sven Kilthau-Lander (Senior Director Promotion & Publicity International), Sabrina Winter (Head of Radio Promotion), Jannette Agregado (Team Assistant Radio Promotion) und Markus Ulrich (Manager Radio Promotion West) (Bild: Birte Filmer) Bei der Gold- und Platin-Verleihung mit dabei (hinten, von links): Won Sin (Director Digital Sales), Christina Ratte (Team Assistant Marketing Pop), Milijana Gojic (Senior Director Marketing), Frank Briegmann (President Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon), Shawn Mendes, Tiffany Gardner (Junior Product Manager Pop), Andrew Gertler (Management Shawn Mendes), Sergio Garcia Vidal (Head of Marketing Pop), Johanna Esser-Schaal (Manager Radio Promotion South) und Marc Dutkiewicz (Manager Radio Promotion Nord) sowie (vorn, von links) Nesrin Ebcinoglu (Head of TV Promotion), Sven Kilthau-Lander (Senior Director Promotion & Publicity International), Sabrina Winter (Head of Radio Promotion), Jannette Agregado (Team Assistant Radio Promotion) und Markus Ulrich (Manager Radio Promotion West) (Bild: Birte Filmer)

Großansicht Ausgezeichnet: Universal-Spitzenmanager Frank Briegmann (links) mit dem kanadischen Künstler Shawn Mendes (Bild: Birte Filmer) Ausgezeichnet: Universal-Spitzenmanager Frank Briegmann (links) mit dem kanadischen Künstler Shawn Mendes (Bild: Birte Filmer)

Der kanadische Künstler Shawn Mendes erhielt im Rahmen seiner laufenden Deutschlandtournee vom Team von Universal Music um Frank Briegmann , President Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon, Platin für die Single "Treat You Better" und Gold für "Mercy" Shawn Mendes begann seine Konzertreise hierzulande am 30. April mit einem Auftritt in Oberhausen, die Edelmetallverleihung folgte dann am Abend des 3. Mai vor seinem Gastspiel in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Es folgen noch Auftritte am 15. Mai in der Olympiahalle in München und am 22. Mai in der Barclaycard Arena in Hamburg.Bei Universal Music verweist man zudem auf erste Erfolge mit der jüngsten Single von Shawn Mendes: "There's Nothing Holdin' Me Back" sei direkt auf Platz eins in die deutschen iTunes-Charts eingestiegen und sei dabei, auch in den Airplaycharts zu klettern."Treat You Better" kletterte in den Offiziellen Deutschen Charts Mitte 2016 bis auf Platz vier, "Mercy" kam Anfang 2017 bis auf Rang 16, und "There's Nothing Holdin' Me Back" stieg jüngst auf Position 15 neu in die Hitliste ein.

Quelle: MusikWoche

