Universal Music zeichnet "Despacito" mit Platin aus

Großansicht Feierten Platin über den Dächern von Berlin (von links): Dominik Hesse (Senior Director Digital Media Universal Music), Frank Briegmann (President Central Europe & Deutsche Grammophon & Universal Music), Luis Fonsi, Milijana Gojic (Senior Director Marketing Universal Music), Dirk Baur (Managing Director Universal Music), Sven Kilthau-Lander (Senior Director Promotion & Publicity Universal Music), Jascha Farhangi (Senior Manager Press & Online Promotion Universal Music), Mirko Burkhardt (Product Manager Universal Music) und Christina Ratte (Team Assistant Marketing Pop Universal Music) (Bild: Universal Music) Feierten Platin über den Dächern von Berlin (von links): Dominik Hesse (Senior Director Digital Media Universal Music), Frank Briegmann (President Central Europe & Deutsche Grammophon & Universal Music), Luis Fonsi, Milijana Gojic (Senior Director Marketing Universal Music), Dirk Baur (Managing Director Universal Music), Sven Kilthau-Lander (Senior Director Promotion & Publicity Universal Music), Jascha Farhangi (Senior Manager Press & Online Promotion Universal Music), Mirko Burkhardt (Product Manager Universal Music) und Christina Ratte (Team Assistant Marketing Pop Universal Music) (Bild: Universal Music)

Kürzlich überraschte das internationale Team von Universal Music den Sänger Luis Fonsi in Berlin mit einem Platin-Award für über 400.000 verkaufte Einheiten der Single "Despacito" . Auf dem Dach des Firmensitzes an der Spree überreichte Frank Briegmann , President Central Europe & DG Universal Music, den Preis an Fonsi."Despacito", der als potenzieller offozieller Sommerhit 2017 gehandelt wird, hält sich seit 20 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts, kletterte inzwischen auf Platz eins und verweilt nunmehr schon seit acht Wochen an der Spitze der Hitliste.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen