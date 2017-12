Universal Music verpflichtet Gia Koka

Großansicht Besiegelten die Zusammenarbeit (hinten, von links): Jörg Peters (Editorial Partnership Manager PIL/Virgin Records), Lisa Steinhäuser (Manager A&R PIL/Virgin Records), Alexander Neipp (Head of Marketing Virgin Records), Lara Heußner (Junior Product Manager Virgin Records) und Benjamin Kalusa (Manager International Marketing PIL/VEC/Virgin Records) sowie (vorne von links) Morien Van Der Tang (Producer), Michèle Hamelink (Manager), Gia Koka (Artist) und Arina Logacheva (Manager A&R, PIL/Virgin Records) (Bild: Universal Music) Besiegelten die Zusammenarbeit (hinten, von links): Jörg Peters (Editorial Partnership Manager PIL/Virgin Records), Lisa Steinhäuser (Manager A&R PIL/Virgin Records), Alexander Neipp (Head of Marketing Virgin Records), Lara Heußner (Junior Product Manager Virgin Records) und Benjamin Kalusa (Manager International Marketing PIL/VEC/Virgin Records) sowie (vorne von links) Morien Van Der Tang (Producer), Michèle Hamelink (Manager), Gia Koka (Artist) und Arina Logacheva (Manager A&R, PIL/Virgin Records) (Bild: Universal Music)

Die Sängerin, Songwriterin und Produzentin Gia Koka hat einen Vertrag beim Universal-Music -Label Virgin Records unterschrieben. Einen ersten Erfolg feierte sie mit der Single "Not Going Home", die sie zusammen mit dem kanadischen Duo DVBBS veröffentlichte. Der Song erreichte in Kanada Platin-Status.Die gebürtige Polin lebt seit ihrem elften Lebensjahr in den Niederlanden. 2013 erschien ihr Soloalbum "Dymitri". Außerdem arbeitete sie bereits mit Künstlern wie SRNO, Lost Frequencies und Sam Feldt zusammen.

Quelle: MusikWoche

