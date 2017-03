Universal Music vergoldet Maite Kelly

Großansicht Bei der Preisübergabe in Berlin (von links): Matthias Baumann (Semmel Concerts), Roberto Monden (Maite Kelly Management), Ralf Schedler (Label Head Electrola), Maite Kelly, Tom Bohne (President Music Universal Music) und Jörg Hellwig (Managing Director Electrola) (Bild: Electrola/Thomas Otto) Bei der Preisübergabe in Berlin (von links): Matthias Baumann (Semmel Concerts), Roberto Monden (Maite Kelly Management), Ralf Schedler (Label Head Electrola), Maite Kelly, Tom Bohne (President Music Universal Music) und Jörg Hellwig (Managing Director Electrola) (Bild: Electrola/Thomas Otto)

Termine:

Während des ausverkauften Konzerts von Maite Kelly im Berliner Friedrichstadt-Palast am 13. März 2017 übergab Universal Music der Sängerin einen Gold-Award für das Album "Sieben Leben für dich", das am 14. Oktober 2016 bei der Universal-Music -Division Electrola erschien. Electrola -Chef Jörg Hellwig und Label Head Ralf Schedler tauchten überraschend auf der Bühne auf, um Kelly den Preis zu verleihen. Das Album stieg im Oktober 2016 auf Platz acht der Offiziellen Deutschen Charts ein und hält sich seit 21 Wochen in der Bestenliste."Ich freue mich sehr, dass wir mit Maite so intensiv an der 'Mission Schlager' zusammen arbeiten konnten", erklärt Jörg Hellwig: "Dass wir nach relativ kurzer Zeit bereits Gold erreicht haben, ist ein toller Erfolg."Da die aktuelle "Sieben Leben für dich"-Tournee große Erfolge verbuchen konnte, hat Semmel Concerts Zusatztermine für den Herbst geplant.29.09.17 Duisburg30.09.17 Trier01.10.17 Aschaffenburg03.10.17 Dresden21.10.17 Schwedt/Oder22.10.17 Berlin24.10.17 Hamburg25.10.17 Cottbus05.11.17 Ludwigsburg06.11.17 München13.11.17 Bremen14.11.17 Hannover15.11.17 Gera

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen