Universal Music vergab Gold an Andreas Kümmert

Großansicht Gruppenbild mit Gold (von links): Uwe Otterbach (Tourmanagement Andreas Kümmert), Christine Moellers (Business & Legal Affairs Universal Music), Markus Balk (Management Andreas Kümmert), Benjamin Wahlert (Head Of Special Projects PIL/Universal Music), Andreas Kümmert, Friedrich Kraemer (Director TV & Press Promotion PIL/ Universal Music), Franziska Hohmann (Senior TV Promotion Manager PIL/Universal Music), Melanie Fürste (Senior Manager Press & Online Promotion PIL/Universal Music) sowie Daniel Schmidt (Director A&R PIL/Universal Music) (Bild: Universal Music) Gruppenbild mit Gold (von links): Uwe Otterbach (Tourmanagement Andreas Kümmert), Christine Moellers (Business & Legal Affairs Universal Music), Markus Balk (Management Andreas Kümmert), Benjamin Wahlert (Head Of Special Projects PIL/Universal Music), Andreas Kümmert, Friedrich Kraemer (Director TV & Press Promotion PIL/ Universal Music), Franziska Hohmann (Senior TV Promotion Manager PIL/Universal Music), Melanie Fürste (Senior Manager Press & Online Promotion PIL/Universal Music) sowie Daniel Schmidt (Director A&R PIL/Universal Music) (Bild: Universal Music)

Andreas Kümmert hat mit seinem Erfolgsalbum "Here I Am" , das 2014 Platz drei der deutschen Longplaycharts eroberte, inzwischen Gold-Status inne. Universal Music hat den stimmgewaltigen Sänger dafür kürzlich auf dem Dach seines Berliner Hauptquartiers den Edelmetall-Award übergeben.Das Team des Majors kennzeichnet den Künstler als "eine der außergewöhnlichsten und beeindruckendsten Stimmen, die das erfolgreiche TV-Show-Format 'The Voice Of Germany' je hervorgebracht hat". Er werde für seine "eigenwillige und ungewöhnliche Art" und seine Authentizität ebenso wie für seine beeindruckenden gesanglichen Fähigkeiten geliebt.Kümmert gewann Ende 2013 die bei Sat.1 und ProSieben ausgestrahlte Castingshow "The Voice Of Germany" mit großem Vorsprung. 2015 sorgte er für Schlagzeilen, als er den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest ebenfalls klar für sich entschied, dann aber auf die Fahrt nach Wien zugunsten der unterlegenen Finalistin Ann Sophie verzichtete.Andreas Kümmert ist in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder live zu erleben. Seine Konzerte liegen dem aus Unterfanken stammenden Sänger und Songschreiber besonders am Herzen: "Auf der Bühne bin ich ein Seelenmensch. Es ist wichtig, keine Maske und keine Rüstung zu tragen. Man ist verletzlich und versucht, emotional das rüber zu bringen, was man empfunden hat, als man diese Nummer geschrieben hat."23.06.2017 Siegen, Schlosshof Siegen Open Air24.06.2017 Brühl, Brühler Markt01.07.2017 Hövelhof, Open Air am Schlotmann's See16.07.2017 Schwabach, 700 Jahre Schwabach (mit Michael Patrick Kelly)29.07.2017 Affalterbach, 7-Eichen09.08.2017 Kronach, Festung Rosenberg18.08.2017 Osnabrück, Rosenhof On Tour19.08.2017 Weisenheim, Zirkuszelt29.08.2017 Düsseldorf, Treibgut @ Fuchs & Hase28.09.2017 Schwerte, Rohrmeisterei25.10.2017 Wiesentheid, Mauritius Kirche

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen