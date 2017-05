Universal Music verdient zu Jahresbeginn besser

Großansicht Umsatzanteil von 46 Prozent im Bereich Recorded Music: die Streamingerlöse von Universal Music wachsen weiter, mit einem Umsatzplus von 49 Prozent aber nicht mehr ganz so dynamisch wie noch vor Jahresfrist mit damals 59 Prozent (Bild: vivendi.com, Präsentation zur Q1-Bilanz, Screenshot) Umsatzanteil von 46 Prozent im Bereich Recorded Music: die Streamingerlöse von Universal Music wachsen weiter, mit einem Umsatzplus von 49 Prozent aber nicht mehr ganz so dynamisch wie noch vor Jahresfrist mit damals 59 Prozent (Bild: vivendi.com, Präsentation zur Q1-Bilanz, Screenshot)

Auch das Controlling scheint bei Universal Music ganze Arbeit zu leisten: Im ersten Quartal 2017 legte der von Chairman & CEO Lucian Grainge geleitete Weltmarktführer im Musikgeschäft nach Umsätzen um knapp 13 Prozent zu, bei den operativen Erträgen und dem Vorsteuerergebnis ging es jedoch erheblich kräftiger bergauf, wie die Bilanz zeigt, die der Vivendi-Mutterkonzern am 11. Mai nach Börsenschluss vorlegte.So verbuchte Universal Music von Anfang Januar bis Ende März 2017 bei konzernweiten Einnahmen in Höhe von 1,284 Milliarden Euro ein um Währungseffekte bereinigtes Umsatzplus von 12,7 Prozent im Vergleich zu den 1,119 Milliarden Euro aus dem Vorjahreszeitraum. Die operativen Erträge wuchsen derweil von 102 Millionen Euro im ersten Quartal 2016 währungsbereinigt um 33,1 Prozent auf 141 Millionen Euro, das EBITA-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte von 79 Millionen Euro um währungsbereinigte 65,7 Prozent auf 134 Millionen Euro.Der Bereich Recorded Music legte im ersten Quartal nach Umsätzen um 12,2 Prozent auf 1,016 Milliarden Euro zu. Wachstumstreiber waren die Streamingerlöse: Über werbefinanzierte Angebote und Musikabodienste nahm Universal Music 467 Millionen Euro ein, 49 Prozent mehr als noch vor Jahresfrist. Beim Verkauf von Downloads ging es hingegen um rund 20 Prozent auf nur noch rund 155 Millionen Euro bergab, die Einnahmen aus dem physischen Geschäft gaben um 5,6 Prozent auf 226 Millionen Euro nach. Die Sparte License & Other legte derweil um 10,7 Prozent auf 168 Millionen Euro zu - und spielte damit höhere Umsätze ein als der Verkauf von Downloads.Streaming sorgt damit im Recorded-Geschäft für 46 Prozent am Umsatzkuchen.Der Musikverlagsarm Universal Music Publishing erwirtschaftete derweil im ersten Quartal bei Umsätzen von 220 Millionen Euro ein Plus von 14 Prozent. Im Bereich Merchandising, wo Universal Music mit Bravado aktiv ist, nahm man 54 Millionen Euro ein, ein Plus von 13,3 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres.Als Bestseller der ersten drei Monate verweist Universal Music auf The Weeknd und Drake sowie die Soundtracks zu "La La Land", dem zweiten "Fifty Shades"-Teil und "Moana". Vor allem diese Soundtracks dürften mit dazu beigetragen haben, dass der Umsatzanteil Nordamerikas von 43 Prozent im Vorjahreszeitraum auf nunmehr 46 Prozent kletterte, während der Anteil der europäischen Märkte im Vorjahresvergleich um fünf Prozentpunkte auf 32 Prozent sank.In der Vivendi-Bilanz verweist man derweil darauf, dass trotz der weltweiten Erholung im Musikgeschäft und obwohl die Europäische Kommission das Thema Value Gap längst erkannt hätte, immer noch weltweit verlässliche Rahmenbedingungen unerlässlich für all diejenigen seien, die Musik schaffen und in deren Entwicklung investieren würden.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen