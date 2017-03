Universal Music und Live Nation präsentierten Symphoniacs in London

Großansicht Bei der Premiere in London (von links): Benjamin Wahlert (Head Of Special Projects Universal Music), Konstantin Manaev (Symphoniacs), Marek Lieberberg (CEO/Managing Director Live Nation), Johannes Fleischmann und Andy Leomar (beide Symphoniacs), Mark Wilkinson (Vice President Classic Universal Music), John Reid (Live Nation), Tom Suha (Symphoniacs), Fiona Pope (Universal Music Classics), Evgeni Genchev, Colin Stokes und Oscar Micaelsson (alle Symphoniacs) (Bild: Universal Music) Bei der Premiere in London (von links): Benjamin Wahlert (Head Of Special Projects Universal Music), Konstantin Manaev (Symphoniacs), Marek Lieberberg (CEO/Managing Director Live Nation), Johannes Fleischmann und Andy Leomar (beide Symphoniacs), Mark Wilkinson (Vice President Classic Universal Music), John Reid (Live Nation), Tom Suha (Symphoniacs), Fiona Pope (Universal Music Classics), Evgeni Genchev, Colin Stokes und Oscar Micaelsson (alle Symphoniacs) (Bild: Universal Music)

Termine:

Am 8. März 2017 luden Universal Music und Live Nation ausgewählte Medienvertreter und andere Gäste aus der Musikbranche in die Londoner Bush Hall ein, um dort das neue Liveprogramm des Klassikprojekts Symphoniacs vorzustellen.Das Projekt mit acht Musikern und dem österreichischen Komponisten und Produzenten Andy Lemoar habe laut Universal Music nicht nur Genregrenzen gesprengt, sondern "setzt die für die einzelnen Genres typischen Bestandteile auf neue gänzlich ungewohnte Weise wieder zusammen".Das Debütalbum "Symphoniacs" , das im Oktober 2016 beim Universal-Music-Label Polydor erschien, konnte sich 16 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts halten und kletterte bis auf Platz 13.Ab Ende April 2017 präsentieren die Musiker das neue Liveprogramm in zwölf Konzerthäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.29.04.17 Freiburg, Konzerthaus01.05.17 München, Gasteig Philharmonie02.05.17 AT-Wien, MuseumsQuartier04.05.17 Berlin, Admiralspalast05.05.17 Leipzig, Haus Auensee06.05.17 Essen, Colosseum Theater09.05.17 Stuttgart, Liederhalle Beethovensaal11.05.17 Frankfurt, Alte Oper12.05.17 CH-Zürich, Theater 1114.05.17 Mannheim, Rosengarten Mozartsaal15.05.17 Hamburg, Laeiszhalle16.05.17 Hannover, Theater am Aegi

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen