Universal Music und Bravado überhäuften Sascha Grammel mit Platin

Großansicht Bei der Platin-Verleihung (von links): Tilmann Richter (Head Of Live Universal Music), Meikel Giersemehl (RTL), Sabine Gruhl (Director of Finance Universal Music), Carsten Senger (Vice President Business & Legal Affairs Universal Music), Kirsten König, Wolfgang Teschner (Panta Management), Sascha Grammel, Tom Bohne (President Music Universal Music), Michi Hahn (Director of Music Bravado), Christian Meissner (Head of Product Management Bravado), Stefan Ellerhorst und Benjamin Wahlert (Head of Special Projects Universal Music) (Bild: Michael Zargarinejad/Universal Music) Bei der Platin-Verleihung (von links): Tilmann Richter (Head Of Live Universal Music), Meikel Giersemehl (RTL), Sabine Gruhl (Director of Finance Universal Music), Carsten Senger (Vice President Business & Legal Affairs Universal Music), Kirsten König, Wolfgang Teschner (Panta Management), Sascha Grammel, Tom Bohne (President Music Universal Music), Michi Hahn (Director of Music Bravado), Christian Meissner (Head of Product Management Bravado), Stefan Ellerhorst und Benjamin Wahlert (Head of Special Projects Universal Music) (Bild: Michael Zargarinejad/Universal Music)

Für gleich mehrere Veröffentlichungen von Sascha Grammel überreichten Universal Music und Bravado jüngst im Berliner Pauly Saal diverse Platin-Auszeichnungen an den Puppenspieler und Comedian. So gab es für den audiovisuellen Mitschnitt des aktuellen Programms "Ich find's lustig" auf DVD und Blu-ray Platin, Dreifach-Platin für das Vorgängerprogramm "Keine Anhung" aus dem Jahr 2013 und gar Vierfach-Platin für das Debütprogramm "Hetz mich nicht" aus dem Jahr 2010."Hetz mich nicht" hielt sich mehr als 300 Wochen lang in den Top 10 der deutschen Comedy Charts von GfK. Das sei "ein absoluter Comedy-Allzeit-Rekord", teilt Universal Music mit. Mit über 30 Wochen auf Rang eins lasse Sascha Grammel damit "so ganz nebenbei die gesamte Comedy-Familie hinter sich".Und auch live ist der von Wolfgang Teschners Firma Panta Management betreute Sascha Grammel ein Garant für volle Häuser. Weil von 2013 bis 2015 alle Auftritte des Comedians ausverkauft waren, erhielt er nun auch einen speziellen Sold Out Award. In dieser Zeit haben mehr als 500.000 Menschen die Programme des Künstlers gesehen.Zudem nahm Sascha Grammel eine "Goldene Josie" entgegen - eine Auszeichnung für die erfolgreiche Plüschversion seiner Schildkrötenpuppe Josie.Sascha Grammels "Ich find's lustig"-Tour läuft noch bis Ende 2017. Weitere Termine für 2018 sind in Vorbereitung.03.04.17 Bielefeld, Seidensticker Halle04.04.17 Osnabrück, OsnabrückHalle Europa-Saal05.04.17 Lemgo, Lipperlandhalle06.04.17 Minden, Kampa-Halle Minden24.04.17 Köln, Lanxess Arena25.04.17 Krefeld, KönigPalast Krefeld26.04.17 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle27.04.17 Gummersbach, Schwalbe Arena08.05.17 Dresden, Messe Dresden09.05.17 Leipzig, Arena Leipzig10.05.17 Zwickau, Stadthalle Zwickau11.05.17 Jena, Sparkassen Arena17.05.17 Berlin, Kulturhaus Spandau Theatersaal18.05.17 Berlin, Kulturhaus Spandau Theatersaal19.05.17 Berlin, Kulturhaus Spandau Theatersaal30.05.17 Augsburg, Schwabenhalle Augsburg31.05.17 Bregenz, Festspielund Kongresshaus01.06.17 Ravensburg, Oberschwabenhalle Ravensburg02.06.17 Neu-Ulm, ratiopharm arena20.06.17 München, Circus Krone Bau21.06.17 München, Circus Krone Bau22.06.17 München, Circus Krone Bau23.06.17 München, Circus Krone Bau03.07.17 Ludwigshafen, Friedrich-Ebert-Halle04.07.17 Frankfurt, Jahrhunderthalle Frankfurt05.07.17 Frankfurt, Jahrhunderthalle Frankfurt06.07.17 Gießen, Messe Gießen / Hessenhallen15.07.17 Bremen, ÖVB-Arena16.07.17 Hamburg, Barclaycard Arena17.07.17 Hamburg, Barclaycard Arena18.07.17 Flensburg, Flens-Arena02.09.17 Berlin, Freilichtbühne an der Zitadelle04.09.17 Braunschweig, Volkswagen Halle05.09.17 Braunschweig, Volkswagen Halle06.09.17 Magdeburg, Getec Arena Magdeburg07.09.17 Erfurt, Messehalle Erfurt25.09.17 Heilbronn, Festhalle Harmonie Heilbronn26.09.17 Stuttgart, Porsche-Arena27.09.17 Stuttgart, Porsche-Arena28.09.17 Baden-Baden, Festspielhaus Baden-Baden11.10.17 Berlin, Tempodrom12.10.17 Berlin, Tempodrom13.10.17 Berlin, Tempodrom14.10.17 Berlin, Tempodrom06.11.17 Aurich, Sparkassen-Arena Aurich07.11.17 Emden, Nordseehalle Emden08.11.17 Lingen (Ems), EmslandArena09.11.17 Quakenbrück, Artland Arena Quakenbrück20.11.17 CH-Zürich, Hallenstadion21.11.17 CH-Basel, St. Jakobshalle, Grosse Halle22.11.17 CH-Olten, Stadthalle Kleinholz23.11.17 St. Gallen, Messe Halle 9.124.11.17 Kreuzlingen, Bodensee-Arena Kreuzlingen05.12.17 Berlin, Kulturhaus Spandau Theatersaal05.12.17 Berlin, Kulturhaus Spandau Theatersaal06.12.17 Berlin, Kulturhaus Spandau Theatersaal06.12.17 Berlin, Kulturhaus Spandau Theatersaal07.12.17 Berlin, Kulturhaus Spandau Theatersaal07.12.17 Berlin, Kulturhaus Spandau Theatersaal12.12.17 Koblenz, Conlog Arena13.12.17 Saarbrücken, Saarlandhalle Saarbrücken14.12.17 Trier, Arena Trier

Quelle: MusikWoche

