Universal Music überreichte Doppel-Platin an Metallica

Großansicht Bei der Verleihung (von links): Jörg Bromberg (Senior Director Logistics & Customer Sales/General Management), Robert Trujillo (Metallica), Jens Winkelmann (Head of Marketing Rock International UMI - Marketing Rock), Sven Kilthau Lander (Senior Director Promotion & Publicity International International UMI - Promotion), Lars Ulrich, James Hetfield (beide Metallica), Dirk Baur (Managing Director International UMI - Universal Music International) und Kirk Hammett (Metallica) (Bild: Universal Music) Bei der Verleihung (von links): Jörg Bromberg (Senior Director Logistics & Customer Sales/General Management), Robert Trujillo (Metallica), Jens Winkelmann (Head of Marketing Rock International UMI - Marketing Rock), Sven Kilthau Lander (Senior Director Promotion & Publicity International International UMI - Promotion), Lars Ulrich, James Hetfield (beide Metallica), Dirk Baur (Managing Director International UMI - Universal Music International) und Kirk Hammett (Metallica) (Bild: Universal Music)

Am 14. und 16. September 2017 begannen Metallica ihre von Live Nation veranstaltete Deutschlandtournee mit Konzerten in der Kölner Lanxess Arena . Angereist war auch das Team von Universal Music , um der Band Doppel-Platin für ihr aktuelles Album, "Hardwired ... To Self-Destruct" , zu verleihen.Die Auszeichnung nahmen die Metallica-Mitglieder James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo persönlich entgegen und feierten im Anschluss mit ihren Fans das zweite Konzert in der Lanxess Arena.Dae Ende 2016 erschienene Longplayer ist Metallicas achtes Nummer-eins-Album in Deutschland, zudem sei laut Universal 2016 kein anderes Album in Deutschland in der ersten Woche nach Veröffentlichung so oft verkauft wie "Hardwired... To Self-Destruct". Weltweit schoss der Longplayer an die Spitze der Charts, in 59 Ländern erreichte es Platz eins der iTunes-Charts.Die Deutschland-Tour geht 2018 weiter, es stehen noch sechs weitere Shows auf dem Programm.16.02.18 Mannheim, SAP Arena29.03.18 Hamburg, Barclaycard Arena07.04.18 Stuttgart, Schleyer-Halle09.04.18 Stuttgart, Schleyer-Halle26.04.18 München, Olympiahalle30.04.18 Leipzig, Arena Leipzig

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen