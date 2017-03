Universal Music überraschte Alvaro Soler mit Edelmetall

Großansicht Feierten in Berlin: Alvaro Soler (Mitte) zusammen mit seinem Team und Medienpartnern (Bild: Frank Dudek) Feierten in Berlin: Alvaro Soler (Mitte) zusammen mit seinem Team und Medienpartnern (Bild: Frank Dudek)

Bei seinem Konzert im Kesselhaus in Berlin am 18. März 2017 verlieh Universal Music dem spanisch-deutschen Sänger Alvaro Soler gleich drei Awards. Für die Singles " El Mismo Sol" und "Sofia" gab es Gold, für die internationalen Erfolge bekam der Sänger einen Special-Award.Der Special-Award steht für Erfolge wie siebenfaches Platin in Italien, einen Diamond Award in Polen sowie weitere zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen in Europa und Lateinamerika.In einer Rede dankte Soler seinen Musikern, seinem Management, seinen Produzenten Simon Triebel und Ali Zuckowski sowie dem Musikverlag Budde Music und dem Label Airforce 1 Joe Chialo , Geschäftsführer Airforce 1, dankte im Gegenzug dem Künstler, den zahlreichen Medienvertretern und Partnern sowie Universal Music um Jörg Hellwig Tom Bohne und dem gesamten Team für deren herausragende Arbeit."Die internationale Erfolgsstory von Alvaro ist mit Sicherheit einzigartig, und die ganze deutsche Musikszene kann davon nur profitieren", unterstrich Benjamin Budde , Geschäftsführer Budde Music.

Quelle: MusikWoche

