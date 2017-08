Universal Music überrascht Welshly Arms mit Gold

Großansicht Feierten in Berlin (vorn, von links): Brianne Bryant, Jimmy Weaver, Mickey Gould, Sam Getz (alle Welshly Arms), Steffi Liebenow (Senior Product Manager Vertigo) und Daniel Pöhlke (Senior Manager Radio Promotion Universal Domestic) sowie (hinten, von links) Dirk Schömbs (Director Radio Promotion Universal Domestic), Jonathan Bryant (Welshly Arms), Fiete Klatt (Head of A&R Vertigo), Martin Lanzerath (A&R Consultant) und Brett Lindemann (Welshly Arms) (Bild: Universal Music) Feierten in Berlin (vorn, von links): Brianne Bryant, Jimmy Weaver, Mickey Gould, Sam Getz (alle Welshly Arms), Steffi Liebenow (Senior Product Manager Vertigo) und Daniel Pöhlke (Senior Manager Radio Promotion Universal Domestic) sowie (hinten, von links) Dirk Schömbs (Director Radio Promotion Universal Domestic), Jonathan Bryant (Welshly Arms), Fiete Klatt (Head of A&R Vertigo), Martin Lanzerath (A&R Consultant) und Brett Lindemann (Welshly Arms) (Bild: Universal Music)

Termine:

Am 26. August 2017 trat die US-amerikanische Band Welshly Arms beim Stars For Free Festival des Berliner Radiosenders RTL104.6 auf. Universal Music nutzte die Gelegenheit, um der Formation einen Gold-Award für über 200.000 verkaufte Einheiten der Single "Legendary" zu verleihen.Der Song, der im März bei den Labels Position Music/Vertigo Berlin/ VEC erschienen ist, hält sich bereits seit 18 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts und kletterte dort bis auf den 16. Platz.Im September spielen Welshly Arms noch auf einigen Festivals und sind mit einer kleinen Clubtournee in Deutschland unterwegs.15.09.2017 Göttingen, NDR Soundcheck Festival16.09.2017 Baden-Baden, SWR New Pop Festival17.09.2017 München, Ampere19.09.2017 Frankfurt, Zoom21.09.2017 Hamburg, Docks (Reeperbahn Festival)22.09.2017 Köln, Luxor23.09.2017 Berlin, Frannz

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen