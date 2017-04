Universal Music Switzerland überrascht Luis Fonsi mit Platin

Großansicht Bei der Verleihung (von links): Mariana Briceno (Project Manager Universal Music Miami), Carlo Pozzi (Head Of Promotion Universal Music Switzerland), Ivo Sacchi (Managing Director Universal Music Switzerland), Luis Fonsi, Antoine Perret (Product Manager Universal Music Switzerland) und Bernd Blankenburg (Head Of Marketing Universal Music Switzerland) (Bild: Universal Music) Bei der Verleihung (von links): Mariana Briceno (Project Manager Universal Music Miami), Carlo Pozzi (Head Of Promotion Universal Music Switzerland), Ivo Sacchi (Managing Director Universal Music Switzerland), Luis Fonsi, Antoine Perret (Product Manager Universal Music Switzerland) und Bernd Blankenburg (Head Of Marketing Universal Music Switzerland) (Bild: Universal Music)

Bei seiner ersten Promotionreise in der Schweiz erhielt Luis Fonsi von Universal Music Switzerland jüngst Platin for seine gemeinsam mit Daddy Yankee präsentierte Single, "Despacito" . Die Single erreichte Platz zwei der Schweizer Verkaufscharts und den ersten Rang der iTunes-Charts in der Schweiz.Zwischen den Interviewterminen ließen es sich Mariana Briceno (Project Manager Universal Music Miami), Carlo Pozzi (Head Of Promotion Universal Music Switzerland), Ivo Sacchi (Managing Director Universal Music Switzerland), Luis Fonsi, Antoine Perret (Product Manager Universal Music Switzerland) und Bernd Blankenburg (Head Of Marketing Universal Music Switzerland) nicht nehmen, dem Künstler aus Puerto Rico persönlich die Edelmetallauszeichnung zu überreichen.Universal Music hat zuletzt einen neuen Remix von "Despacito" auf den Markt gebracht, bei dem Justin Bieber als Gastkünstler zu hören ist.

Quelle: MusikWoche

