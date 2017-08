Universal Music streicht Erfolge von "Despacito" heraus

Bevor am 1. September 2017 das Album "Despacito & Mis Grandes Exitos" von Luis Fonsi erscheint, zeigt Universal Music auf, was den internationalen Erfolg der gleichnamigen Single ausmacht.Schon vor "Despacito" war Fonsi in den USA, in Mittel-und Südamerika sowie Spanien bekannt. So nahm er zum Beispiel bereits 2009 einen Latin Grammy Award in der Kategorie "Song Of The Year" für seine Komposition "Aquí Estoy Yo" entgegen."Despacito" wurde 2017 innerhalb weniger Monate zu einem der erfolgreichsten Songs, wie Universal Music berichtet. Demnach hält die Single mit bislang bereits mehr als 4,6 Miliarden Abrufen (den Remix von Justin Bieber mit einberechnet) den Streamingweltrekord.Außerdem ist "Despacito" mit 3,3 Milliarden Videostreams auch bei YouTube der am häufigsten abgerufene Track. In Deutschland konnte "Despacito" inzwischen dreifachen Platin-Status erreichen und hält sich seit 17 Wochen ununterbrochen an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts. Bisher stand kein anderer fremdsprachiger Song länger an der Spitze der deutschen Hitliste."Mit 'Despacito' hat Luis in diesem Jahr für mehr Sommer gesorgt als das Wetter selbst", sagt denn auch Dirk Baur , Managing Director Universal Music International Division: "Der Song hat buchstäblich niemanden kalt gelassen. Die Liste seiner Erfolge ist schlicht phänomenal und offensichtlich noch lange nicht abgeschlossen. Ich gratuliere Luis zu diesem Megahit, den Teams zu ihrer großartigen Arbeit und freue mich jetzt sehr auf das neue Album und die weiteren Projekte."

