Universal Music stattet Pur mit Platin aus

Großansicht Feierten mit "Achtung" (von links): Martin Ansel, Joe Crawford (beide Pur), Steffi Zoll (Universal Music), Hartmut Engler (Pur), Frank Briegmann (President Central Europe Universal Music), Günter Liebherr und Uli Roth (beide Live Act Music), Tom Bohne (President Music Universal Music), Frank Dapper und Rudi Buttas (beide Pur), Matthias Ulmer (Tourmusiker Pur als Ersatz für den erkrankten Ingo Reidl) und Cherry Gehring (Pur) (Bild: Carsten Klick) Feierten mit "Achtung" (von links): Martin Ansel, Joe Crawford (beide Pur), Steffi Zoll (Universal Music), Hartmut Engler (Pur), Frank Briegmann (President Central Europe Universal Music), Günter Liebherr und Uli Roth (beide Live Act Music), Tom Bohne (President Music Universal Music), Frank Dapper und Rudi Buttas (beide Pur), Matthias Ulmer (Tourmusiker Pur als Ersatz für den erkrankten Ingo Reidl) und Cherry Gehring (Pur) (Bild: Carsten Klick)

Für mehr als 200.000 verkaufte Exemplare ihres Nummer-eins-Albums "Achtung" hat das Team von Universal Music um Frank Briegmann und Tom Bohne die Erfolgsband Pur im Rahmen einer Feier in Karlsruhe mit Platin bedacht. Für die Formation aus Bietigheim-Bissingen um Sänger Hartmut Engler ist dies bereits die 17. Platin-Auszeichnung ihrer Karriere in Deutschland.Engler kommentierte: "Dass wir gerade auch für dieses Album die hohe Auszeichnung bekommen, und dass unsere Fans mit ihrem Zuspruch bewiesen haben, wie richtig wir mit unseren Songs liegen, ist für die Band ein ganz besonderes Fest und eine Ehre.""Achtung", das 15. Studioalbum von Pur, schnellte direkt nach Veröffentlichung im September 2015 an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts. Das mit zeitkritischen Texten aufwartende Werk war bereits die neunte Nummer eins für die Band. "Achtung" kombiniert rockige Nummern mit gefühlvollen Balladen wie "Wer hält die Welt", ein von Engler in Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo geschriebenes Stück.Für das einzige Konzert von Pur in diesem Jahr, eine neuerliche Stadionshow mit Freunden in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen am 2. September 2017, sind laut Veranstalter Live Act Music nur noch Restkarten erhältlich.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen