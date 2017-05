Universal Music schließt sich mit Tencent kurz

Im wachsenden chinesischen Musikmarkt darf die Tencent Music Entertainment Group (TME) als führender Musikanbieter gelten. Die drei Streamingplattformen unter dem Dach von TME, QQ Music, KuGou und Kuwo, bringen es zusammen auf 600 Millionen aktive Nutzer und 15 Millionen zahlende Abonnenten - im Vergleich zu den mehr als 100 Millionen aktiven Nutzern und 50 Millionen zahlenden Kunden von Spotify zwar ein vergleichsweise überschaubares Verhältnis, das aber Aussicht auf weiteren Wachstum bietet.Das hier liegende Potenzial will Universal Music nun durch einen Schulterschluss mit einer Partnerschaft heben - den man beim Weltmarktführer im Musikgeschäft als einen Meilenstein wertet.So gaben Lucian Grainge , Chairman & CEO der Universal Music Group, Tencent-President Martin Lau, der digitale Chefstratege von Universal Music, Michael Nash, und TME-CEO Cussion Pang am 16. Mai 2017 eine strategische Partnerschaft bekannt.Das Abkommen umfasst einen Lizenzdeal, der die Universal-Kataloge prominent auf die Tencent-Plattformen hieven soll, der Tencent aber auch in die Lage versetzt, Inhalte aus dem Hause Universal Music im chinesischen Markt als exklusiver Zwischenhändler an Dritte zu lizenzieren. TME will im Gegenzug Künstler und Musik aus dem Hause Universal Music über seine eigenen Onlineplattformen, aber auch über andere Medienkanäle in den Fokus rücken.Zudem haben sich beide Seiten darauf verständigt, einen Abbey-Road-Ableger als Aufnahme- und Mastering-Studio in China aufzubauen, was wiederum den Aufbau heimischer Talente im chinesischen Markt voranbringen soll.Lucian Grainge sieht das Musikgeschäft in China als einen "dynamischen Wachstumsmarkt". Angesichts der Entwicklung in den vergangenen Jahren sei nun "der richtige Zeitpunkt" für die Zusammenarbeit mit einem so innovativen Unternehmen wie Tencent gekommen, das wiederum die Entwicklung des geamten Musikgeschäfts in China anschieben könne.

