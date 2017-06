Universal Music schickt Queen auf die dreidimensionale Bühne

Großansicht Bei VR The Champions kommt man hautnah an sie heran, zumindest virtuell: Adam Lambert (links) und Brian May von Queen (Bild: Neal Preston © Queen Productions Ltd.) Bei VR The Champions kommt man hautnah an sie heran, zumindest virtuell: Adam Lambert (links) und Brian May von Queen (Bild: Neal Preston © Queen Productions Ltd.)

Auf der Virtual-Reality-Plattform VRTGO der Universal Music Group bietet die britische Rockband Queen unter dem Motto "VR The Champions" ein Konzert an, dass die Zuschauer mit einem Virtual-Reality-Headset in 360-Grad-Optik und in 3-D anschauen können.Die Band filmte das Material bei einem Konzert mit Adam Lambert als Sänger im Palau Sant Jordi in Barcelona im Mai 2016. Gitarrist Brian May zeigt sich begeistert: "Damit geht ein Traum in Erfüllung. Mit diesem einzigartigen Virtual-Reality-Projekt haben Fans zum ersten Mal die Möglichkeit, die Spannung und Energie einer Show von Queen in ihren eigenen vier Wänden zu erleben."May hat anlässlich des Videos auch ein eigenes Virtual-Reality-Headset mit dem Namen The Owl entworfen. Aber auch alle anderen herkömmlichen Headsets wie Oculus, Google Cardboard oder Samsung Gear VR eignen sich, um den Konzertmitschnitt anzuschauen.

Quelle: MusikWoche

