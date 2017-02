Universal Music Publishing sichert sich Geldreich

Arbeiten in Verlagsfragen zusammen (von links): Daniel Standke (Manager Michael Geldreich, L'Agentur), Ingo Heinzmann (Senior Director A&R/Creative Universal Music Publishing), Michael Geldreich, Markus Wenzel (President Universal Music Publishing Germany) und Patrick Pitz (Songwriter/A&R Manager Universal Music Publishing)

Michael Geldreich unterzeichnete einen exklusiven Verlagsvertrag mit Universal Music Publishing . Der Mainzer Musikproduzent und Autor schrieb und produzierte unter anderem bereits für Künstler wie Felix Jaehn, Cro, Milow, Mark Forster, Herbert Grönemeyer oder Julian Perretta. Zuletzt wirkte Geldreich als Co-Autor und Produzent an dem Song "Your Soul (Holding On)" von Rhodes vs. Felix Jaehn mit, der kurz nach dem Jahreswechsel in der zweiten Hälfte der Top 100 in die Offiziellen Deutschen Charts einstieg, fungierte aber auch als Produzent und Co-Writer eines bei Four Music geplanten Albums der Künstlerin Amanda und zeichnete verantwortlich für die Filmmusiken zu "Traumfrauen" und "Mein Blind Date mit dem Leben" Geldreich studierte Klavier und Bass, leitet sein eigenes Studio und ist zudem Gründer des Jazz-Projekts Rufus Dipper. Ingo Heinzmann , Senior Director A&R + Creative von Universal Music Publishing, lobt Michael Geldreich aufgrund seiner "Vielseitigkeit und Professionalität in allen Bereichen der Popmusik" als einen "der besten deutschen Autoren": "Nur wenige schaffen den perfekten künstlerischen Spagat zwischen Cro, Herbert Grönemeyer, Felix Jaehn und der erfolgreichen Arbeit als Filmkomponist." Michael Geldreich selbst bezeichnet den Universal-Verlagsarm als "ein tolles Zuhause" für einen Autoren und Produzenten: "Ich freue mich auf alles was kommt."

Quelle: MusikWoche

