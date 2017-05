Universal Music Publishing nimmt Kaled Ibrahim unter Vertrag

Großansicht Neue Partner (von links): (Universal Music Publishing), Chris Raab (Ganoven Publishing/Haus 2000), Kaled Ibrahim, Nick Bader (Sepp Publishing), Patrick Pitz und Ulrike Liero (beide Universal Music Publishing) sowie Rechtsanwalt Knut Eigler (Bild: Universal Music Publishing) Neue Partner (von links): (Universal Music Publishing), Chris Raab (Ganoven Publishing/Haus 2000), Kaled Ibrahim, Nick Bader (Sepp Publishing), Patrick Pitz und Ulrike Liero (beide Universal Music Publishing) sowie Rechtsanwalt Knut Eigler (Bild: Universal Music Publishing)

Der gebürtige Münchener Kaled Ibrahim hat einen Verlagsvertrag bei Universal Music Publishing Germany (UMP) unterzeichnet, wo man den Künstler nun in Zusammenarbeit mit Sepp Publishing und Ganoven Publishing betreut. Derzeit arbeitet der Sänger und Songschreiber laut dem Universal-Musikverlag an seinem Debütalbum, das noch im laufenden Jahr "bei einem Major-Label" erscheinen soll. Dafür schreibe Kaled Ibrahim mit seinen Co-Autoren bei Sepp Music in München und im Berliner Haus 2000."Ich freue mich sehr über den ersten gemeinsamen Künstler, der zusammen mit unseren Partnern von Sepp Publishing und Haus 2000 entwickelt wurde", sagt Ingo Heinzmann (Senior Director A&R + Creative UMP). " Kaled ist ein außergewöhnlicher Künstler und brillanter Songwriter, der einen einzigartigen und neuen Stil entwickelt hat. Kaled hat zu Recht in kürzester Zeit massives Interesse aller deutschen Major-Labels erweckt. Ich bin sicher, dass wir zukünftig viel Gutes von ihm hören werden."

Quelle: MusikWoche

