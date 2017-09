Universal Music Publishing nimmt Fritz Michallik unter Vertrag

Großansicht Wollen auch international miteinander Hits landen (von links): Patrick Pitz und Laura Kneip (beide UMPG), Künstlermanager Obi Mhondera, der Autor und Produzent Fritz Michallik sowie Aleksandra Halas und Thomas Vidovic (beide UMPG) (Bild: Universal Music Publishing) Wollen auch international miteinander Hits landen (von links): Patrick Pitz und Laura Kneip (beide UMPG), Künstlermanager Obi Mhondera, der Autor und Produzent Fritz Michallik sowie Aleksandra Halas und Thomas Vidovic (beide UMPG) (Bild: Universal Music Publishing)

Der Autor und Produzent Fritz Michallik unterschrieb jüngst einen Autorenexklusivvertrag bei Universal Music Publishing Germany (UMPG). Michallik wirkte unter anderem an Nummer-eins-Alben von Kay One und Majoe mit, an der Single "Good For Me" von Giorgio Moroder. Zudem arbeitete er für Chakuza und DJ BoBo, aber auch für südkoreanische Künstler wie die Girlgroup I.O.I. oder US-Trailer wie den zum Game "Call of Duty - Black Ops III" und schrieb und produzierte zuletzt für das kommende Projekt des Schweizers DJ Antoine.Laut Patrick Pitz , Songwriter Manager/A&R Manager UMPG, konnten deutsche Produzenten in In jüngerer Vergangenheit immer wieder auch international auf sich aufmerksam machen: "Auch Fritz hat definitiv das Zeug dazu und hat das in der Vergangenheit auch schon bewiesen." Ingo Heinzmann , Senior Director A&R + Creative UMPG, zeigt sich entsprechend glücklich über die Zusammenarbeit mit Fritz Michallik: "Er wird von unserer internationalen Struktur und der intensiven, weltweiten Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in Europa und den USA profitieren können und wir freuen uns auf viele gemeinsame Hits mit ihm."Fritz Michallik lobt den Universal-Verlagsarm schließlich als einen Partner, "der mein internationales Team perfekt ergänzt".

Quelle: MusikWoche

