Universal Music Publishing lud zum Songwriter Meeting

Großansicht Wollen sich besser vernetzen (von links): Ingo Heinzmann (UMPG), Markus Wenzel (UMPG), Dominik Trampf (Studio nhow) und Iad Aslan (Autor & Produzent) (Bild: Fidelis Fuchs) Wollen sich besser vernetzen (von links): Ingo Heinzmann (UMPG), Markus Wenzel (UMPG), Dominik Trampf (Studio nhow) und Iad Aslan (Autor & Produzent) (Bild: Fidelis Fuchs)

In der Berliner Firmenzentrale richtete die Universal Music Publishing Group (UMPG) jüngst ein Songwriter Meeting aus. Künstler, Autoren, Produzenten, Label-A&Rs sowie internationale A&R- und Synch-Kollegen von UMPG versammelten sich über den Dächern von Berlin.Dort gab es Gelegenheiten zum Netzwerken und dem Austauschen von Ideen. Unter anderem kamen die UMPG-Künstler Elif, Alina, Burak Yeter und Kaled zu dem Autorentreffen. Daneben waren auch Autoren und Produzenten wie Martin Fliegenschmidt (Max Giesinger, Roger Cicero), Christian Neander (Selig, Andreas Kümmert), Pascal Reinhardt (Alma, Kontra K), Daniel Flamm (Christina Stürmer, HeleneFischer), das Team rund um Haus2000 sowie verschiedene Autoren von Tinseltown Music vor Ort.Mit der Sängerin Chu und dem Electropop Act KrisKraus spielten außerdem noch zwei Künstler von UMPG bei dem Treffen."Unser Autorentreffen war ein voller Erfolg", bilanziert Ingo Heinzmann , Senior Director A&R/Creative UMPG. "Mit Chu und KrisKraus konnten wir zwei unserer hoffnungsvollen Newcomer live präsentieren und darüber hinaus unsere Autoren und Produzenten mit A&Rs und den internationalen Kollegen zusammenbringen."Und Patrick Pitz (A&R/Songwriter Manager UMPG) fügt hinzu: "Wie letztes Jahr ist das Event wieder sehr gut angekommen. Wir wollen unsere Writer in jeder Weise unterstützen, dazu zählt auch, sie mit den A&Rs der Plattenfirmen zu connecten. Daher freut es mich speziell, dass so viele Kollegen der Labels dabei waren und mit uns gefeiert haben."

Quelle: MusikWoche

