Universal Music präsentierte seine Klassiker

Großansicht Gestalteten miteinander die Night Of Classics der Deutschen Grammophon (von links): Albrecht Mexer, Camille Thomas, Lisa Batiashvili, Andreas Ottensammer, DG-President Clemens Trautmann, Lilit Grigoryan, Thomas Demenga und Mari Samuelsen (Bild: MusikWoche) Gestalteten miteinander die Night Of Classics der Deutschen Grammophon (von links): Albrecht Mexer, Camille Thomas, Lisa Batiashvili, Andreas Ottensammer, DG-President Clemens Trautmann, Lilit Grigoryan, Thomas Demenga und Mari Samuelsen (Bild: MusikWoche)

Bereits am Vortag der Vertriebstagung Universal Inside setzte die Deutsche Grammophon einen Klassikakzent: Das Team um President Clemens Trautmann lud dazu am 5. September 2017 seine Partner aus Handel oder Medien unter dem Motto "Night Of Classics" zu einer Präsentation mit zahlreichen Liveauftritten nach Berlin in den Pierre-Boulez-Saal der Barenboim-Said-Akademie.Die Deutsche Grammophon gab hier zunächst einen Eiblick in aktuelle und anstehende Veröffentlichungsschwerpunkte für das Herbst- und Saisongeschäft. Das Spektrum reichte dabei von etablierten Stars wie Ann-Sophie Mutter , die unter anderem zusammen mit dem Pianisten Daniil Trifonov eine Einspielung von Schuberts Forellenquintett am 3. November neu auf den Markt bringt, über die neu bei den Klassikspezialisten von Universal Music unter Vertrag stehende Cellistin Camille Thomas bis hin zu einem großen Katalogthema - die 330 CDs umfassende Box soll sämtliche Aufnahmen des Dirigenten Herbert von Karajan für die Deutsche Grammophon und Decca zusammenfassen.Höhepunkt aber waren die eindrucksvollen Auftritte der zahlreichen Künstler im erst im März 2017 eröffneten Saal im ehemaligen Kulissendepot der Staatsoper Unter den Linden. Den Auftakt machte hier die von Rolando Villazón angekündigte französische Cellistin Camille Thomas, gefolgt von der Violinistin Lisa Batiashvili, dem schweizerischen Cellisten Thomas Demenga, der bei ECM veröffentlicht, dem Klarinettisten Andreas Ottensammer und dem Oboisten Albrecht Mayer.

Quelle: MusikWoche

