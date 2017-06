Universal Music lockte Katy Perry mit Gold zur Albumpräsentation

Großansicht Feierten in Berlin den Erfolg der neuen Single (von links): Frank Briegmann und Katy Perry (Bild: Universal Music/Philipp Gladsome) Feierten in Berlin den Erfolg der neuen Single (von links): Frank Briegmann und Katy Perry (Bild: Universal Music/Philipp Gladsome)

Im kleinen Kreis präsentierte Katy Perry am 29. Mai 2017 in den Berliner Hansa Studios vorab das kommende Album "Witness", das am 9. Juni auf dem Universal-Music -Label Capitol erscheint. Im Meistersaal versammelten sich rund 100 Fans zu einer exklusiven Vorführung des Albums.Während der Listening-Session mischte sich Katy Perry unter die Fans, posierte für Erinnerungsfotos und beantwortete Fragen des Publikums. Die Fernsehmoderatorin Melissa Khalaj führte dabei durch die Veranstaltung.Im Laufe des Abends übergab Frank Briegmann , President & CEO Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon, der Sängerin einen Gold-Award für "Chained To The Rhythm" die erste Single aus dem neuen Album.Der Song hält sich seit 15 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts und kletterte dort bis auf den sechsten Platz. In den Airplay-Charts schaffte es "Chained To The Rhythm" bis an die Spitze.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen