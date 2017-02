Universal Music legt im Geschäftsjahr kräftig zu

Kann bei Universal Music inzwischen auf Streaming als stärkste Umsatzsäule bauen: Chairman & CEO Lucian Grainge

Die von Chairman & CEO Lucian Grainge geleitete Universal Music Group erzielte im Jahr 2016 bei Umsätzen in Höhe von 5,267 Milliarden Euro ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zu den 5,108 Milliarden Euro aus dem Vorjahr; um Währungseffekte bereinigt lag das Umsatzplus gar bei 4,4 Prozent. Das geht aus der Jahresbilanz von Vivendi hervor. Der Mutterkonzern von Universal Music legte sein Zahlenwerk am 23. Februar 2017 nach Börsenschluss in Paris vor.Damit konnte Universal Music die Rekordmarke aus dem Vorjahr, als der Konzern erstmals die Umsatzgrenze von fünf Milliarden Euro durchbrach , weiter ausbauen.Operativ und beim Vorsteuerergebnis ging es für Universal Music sogar noch deutlicher bergauf:So lagen die operativen Gewinne in den zwölf Monaten von Anfang Januar bis Ende Dezember 2016 bei 687 Millionen Euro. Das bedeutet ein Plus von 9,8 Prozent oder, bereinigt um Wechselkursschwankungen, sogar von 10,7 Prozent. Das EBITA-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs im Geschäftsjahr schließlich konzernweit um 8,4 Prozent beziehungsweise währungsbereinigt um 9,1 Prozent auf 644 Millionen Euro.Die Ergebnisverbesserung basiere einerseits auf höheren Einnahmen, andererseits aber auch auf Einsparungen, hieß es aus dem Hause Vivendi, wo man zudem unter anderem noch einmal auf die zuletzt abgeschlossenen Verträge mit den Nachlassverwaltern von Prince verweist: Universal Music wertet künftig die Aufnahmen des NPG-Katalogs ebenso aus wie die Verlagsrechte des verstorbenen Künstlers und dessen Merchandising.Mit Streaming spielte der Konzern im Geschäftsjahr mehr ein als mit dem Verkauf von Tonträgern:So konnte die Plattenfirmensparte von Universal Music ihre Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr währungsbereinigt um 2,9 Prozent auf 4,188 Millionen Euro steigern. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von Zuwächsen aus der Vermarktung von Musik über Musikabos und werbefinanzierte Streamingdienste. Hier kletterten die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 57,9 Prozent auf 1,483 Millionen Euro. Dieses Plus konnte die Einbußen aus dem Verkauf von Tonträgern (bei nun noch 1,225 Millionen Euro ein Minus von fast 15 Prozent) und Downloads (rund ein Viertel weniger als im Jahr zuvor) mehr als ausgleichen.35 Prozent der Einnahmen der Plattenfirmensparte entfielen aufs Streaming. Binnen zwei Jahren hat sich der Umsatzanteil des Segments somit von noch 16,5 Prozent im Jahr 2014 mehr als verdoppelt.Zu den Bestsellern von Universal Music gehörten 2016 Veröffentlichungen von Drake, Rihanna, Ariana Grande und den Rolling Stones sowie von Justin Bieber. Für 2017 baut man beim Marktführer im weltweiten Musikgeschäft unter anderem auf Erfolge mit dem "50 Shades Darker"-Soundtrack oder einer "Sgt. Pepper"-Jubiläumsausgabe des Beatles-Klassikers, aber auch mit Veröffentlichungen von Acts wie Drake, Lana Del Rey, Maroon 5, Katy Perry und Shania Twain, mit Helene Fischer findet sich aber auch eine deutsche Künstlerin in der Liste.Im Bereich Music Publishing wuchsen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um Währungseffekte bereinigt um 6,7 Prozent auf 792 Millionen Euro. Auch hier erwiesen sich Streamingeinnahmen neben der Sync-Auswertung und Aufführungsrechten als Wachstumsmotor.Die bei Universal Music vor allem über Bravado erzielten Umsätze aus dem Verkauf von Fanartikeln und Merchandising legten schließlich währungsbereinigt um 16,1 Prozent auf 313 Millionen Euro zu, unter anderem dank verstärkter Aktivitäten im Tourgeschäft, wie es aus Paris heißt.Bei Vivendi bezeichnet man die Musiktochter Universal Music dank der weiter wachsenden Vermarktung von Musik über eine Vielzahl von Plattformen, aber auch dank anhaltender Investitionen in den Aufbau von Künstlern und die Erschließung von Wachstumsmärkten als Vorreiter in einem sich weiterhin schnell verändernden Markt.

Quelle: MusikWoche

