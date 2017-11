Universal Music holte im Oktober die meisten Edelmetalle

Großansicht Hat für ihr Album "Sieben Leben für dich" Platin erhalten: Maite Kelly (Bild: Julian Freyberg) Hat für ihr Album "Sieben Leben für dich" Platin erhalten: Maite Kelly (Bild: Julian Freyberg)

Freundeskreis Quadratur des Kreises Gold 1-fach

Joy Denalane Born & Raised Gold 1-fach

Joy Denalane Mamani Gold 1-fach

Klubbb3 Jetzt geht´s richtig los Platin 1-fach

Linkin Park One more Light Gold 1-fach

Maite Kelly Sieben Leben für dich Platin 1-fach

Max Herre Max Herre Gold 1-fach

Metallica Hardwired ... To Self-Destruct Platin 2-fach

The Kelly Family We Got Love Platin 1-fach

187 Strassenbande feat. Bonez MC & Gzuz Millionär Gold 1-fach

Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos Slide Gold 1-fach

Capo feat. Nimo Lambo Diablo GT Gold 1-fach

Charlie Puth Attention Platin 1-fach

Die Orsons Schwung in die Kiste Gold 1-fach

Dua Lipa New Rules Gold 1-fach

Ed Sheeran Perfect Gold 1-fach

Ed Sheeran Shape of you Gold 7-fach

Eva Simons feat. Konshens Policeman Gold 1-fach

Imagine Dragons Shots Gold 1-fach

K.I.Z Boom Boom Boom Gold 1-fach

Kay One feat. Pietro Lombardi Senorita Gold 1-fach

Lauv I Like Me Better Gold 1-fach

Mark Forster Sowieso Gold 1-fach

Maroon 5 Sugar Gold 1-fach

Maxwell feat. RAF Camora & Bonez MC Safari Gold 1-fach

Miami Yacine Bon Voyage Gold 1-fach

Miami Yacine Kokaina Platin 1-fach

Micar Burden Down Gold 1-fach

Miley Cyrus Malibu Gold 1-fach

Seeb feat. Neev Breathe Gold 1-fach

Shawn Mendes There's Nothing Holdin' Me Back Platin 1-fach

Stereoact feat. Kerstin Ott Die Immer Lacht Diamond 1-fach

The Avener Fade Out Lines Platin 1-fach

Mit 14 Gold- und Platin-Auszeichnungen liegt Universal Music im Oktober 2017 vor Sony Music und Warner Music . So kommt der Hamburger Major auf insgesamt sieben Titel; der Münchner Mitbewerber hat in dem Zeitraum fünf Veröffentlichungen zur Auszeichnung mit Edelmetall angemeldet.Aber auch Kontor Records KMG und Embassy of Music finden sich in der Monatsauswertung des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI): Kontor Records und Groove Attack freuen sich über jeweils zwei veredelte Titel, KMG und Embassy of Music tauchen mit je einem Track in der Aufzählung auf.Insgesamt finden sich in der Oktober-Liste 31 ausgezeichnete Titel. Im Vormonat waren es 33 Alben und Singles, Im Oktober 2016 nur 25 Titel.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen