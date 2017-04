Universal Music gründet Decca Publishing und schließt Kontrakt mit Max Richter

Großansicht Wollen gemeinsam Erfolge feiern (von links): David Joseph (Chairman & CEO Universal Music UK), Natasha Baldwin (Head of Decca Publishing), Max Richter, Dickon Stainer (President & CEO Global Classics Universal Music) und Steve Abbott (Management Max Richter) (Bild: Dominic Nicholls) Wollen gemeinsam Erfolge feiern (von links): David Joseph (Chairman & CEO Universal Music UK), Natasha Baldwin (Head of Decca Publishing), Max Richter, Dickon Stainer (President & CEO Global Classics Universal Music) und Steve Abbott (Management Max Richter) (Bild: Dominic Nicholls)

Der renommierte Komponist Max Richter erweitert seine Zusammenarbeit mit Universal Music und hat zusätzlich zu seinem Plattenvertrag mit der Deutschen Grammophon nun auch einen langfristigen, weltweit gültigen Verlagsdeal mit Decca Publishing, der neu gegründeten Publishing-Division des Universal-Music-Labels Decca, abgeschlossen. Der in Hameln geborene, in England aufgewachsene und heute in Berlin lebende Komponist ist das erste Signing von Decca Publishing überhaupt. Die Vereinbarung soll Richter "neue kreative und kommerzielle Möglichkeiten" eröffnen, wie es aus London heißt.Max Richter komponierte unter anderem für Kinofilme wie Martin Scorseses "Shutter Island" , Ari Folman "Waltz with Bashir" oder den Oscar-Gewinner "Arrival" ebenso wie für Fernsehproduktionen wie Charlie Brookers TV-Show "Black Mirror", Tom Hardys BBC-Drama "Taboo" oder die HBO-Serie "The Leftovers". Richter kreierte auch Musik für Theaterproduktionen wie Alan Cummings Solo-Performance von "Macbeth" am Broadway, für Kunstkollaborationen mit dem Fotografen Darren Almond oder für diverse Ballett-Projekte mit Wayne McGregor, dem Choreografen des Royal Ballet.Der Publishingdeal umfasst auch Richters Aufnahmen für die Deutsche Grammophon wie sein achteinhalbstündiges Werk "Sleep" , das weltweit über 100.000 Käufer fand, und sein neuestes Album "Three Worlds - Music From Woolf Works".Richter sagt zum Vertragsabschluss: "Ich mochte die Idee, das erste Signing für Decca Publishing zu sein, zumal wir übereingekommen sind, mit einem frischen Ansatz ans Musik-Publishing heranzugehen in einer Zeit, in der sich die Gesetzmäßigkeiten verändern, wie Musik mit der multidimensionalen kreativen Landschaft von heute ineinandergreift."David Joseph, Chairman & CEO von Universal Music UK, kommentiert: "Max Richter ist einer der wichtigsten Komponisten zur Zeit, und wir freuen uns, seine bemerkenswerte Musik durch diese ehrgeizige neue Kollaboration einem breiteren Publikum näherzubringen."Natasha Baldwin, Head of Decca Publishing, ist "stolz, mit Max Richter als erster Verpflichtung für unsere neue Publishingdivision zusammenzuarbeiten". Richter bilde die "Speerspitze einer neuen Generation von Komponisten in einem Musikgenre, dass in phänomenaler Geschwindigkeit an weltweiter Popularität gewinnt. Es ist eine aufregende Zeit für Neo-Klassik, und es ist für mich ein Privileg, an der Spitze dieser Bewegung mit einem solch visionären Komponisten wie Max zusammenzuarbeiten."Decca Publishing kündigt zudem an, künftig eng mit Universal Music Publishing Classical kooperieren zu wollen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen