Universal Music gratuliert Helene Fischer zum dritten Bambi

Mit dem Bambi: Helene Fischer und Sam Smith (Bild: Universal Music)

Am 16. November 2017 erhielt Helene Fischer am 16. November in Berlin ihren dritten Bami aus den Händen des ebenfalls bei Universal Music unter Vertrag stehenden Sängers Sam Smith . Helene Fischer hatte die Werbeveranstaltung des Hubert-Burda-Verlags zudem mit einer "atemberaubenden Live-Performance" eröffnet, wie ihr Label mitteilt. Auch Sam Smith trat bei der Verleihung live auf.

