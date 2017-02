Universal Music erhält Zuschlag für den NPG-Katalog von Prince

Großansicht Seinen NPG-Katalog sowie bislang unveröffentlichte Aufnahmen vermarktet künftig Universal Music: der 2016 verstorbene US-Superstar Prince (Bild: Dirk Becker Entertainment) Seinen NPG-Katalog sowie bislang unveröffentlichte Aufnahmen vermarktet künftig Universal Music: der 2016 verstorbene US-Superstar Prince (Bild: Dirk Becker Entertainment)

Dritter Streich für Universal Music: Der Musikkonzern sichert sich die Rechte an den Aufnahmen, die der 2016 verstorbene Prince seit 1994 über sein Label NPG Records und verschiedene Partner veröffentlichte. Einen entsprechenden Deal mit den Nachlassverwaltern des verstorbenen Stars gab der Konzern am 9. Februar 2017 bekannt. Das Abkommen greife sofort und decke neben einem Katalog von 25 Alben, darunter "Emancipation" aus dem Jahr 1994, "Musicology" (2004) und "3121" (2006), auch ein Archiv an bislang unveröffentlichten Aufnahmen ab.Details zum Volumen des Deals gaben die neuen Partner nicht bekannt, die "Financial Times" hatte aber kurz zuvor über einen Bieterwettstreit zwischen Universal Music, Sony Music und Warner Music und Summen von bis zu 50 Millionen Dollar spekuliert Mit der nun verkündeten Vereinbarung ging binnen weniger Wochen ein drittes Paket an Prince-Rechten an den Marktführer im Musikgeschäft: Zunächst ging es dabei im November 2016 um Verlagsrechte, Anfang 2017 kam zudem der Bereich Merchandising hinzu.Das Lizenzabkommen für den Katalog der NPG-Aufnahmen kam nun gerade noch kurz vor den Grammy Awards zustande. Parallel zu der am 12. Februar anstehenden Verleihung des US-Musikpreises soll der von Warner Music betreute Katalog an früheren Prince-Aufnahmen gerüchteweise den Weg zurück auf die großen Streamingplattformen finden . Ob auch die NPG-Songs schon dann dort auftauchen können, bleibt zunächst noch offen.Als Chairman & CEO der Universal Music Group lobt Sir Lucian Grainge Prince bei der Bekanntgabe des Deals als einen der größten Musiker aller Zeiten und als ein Genie ohne Gleichen: "Es ist wahrhaft eine Ehre, von den Nachlassverwaltern von Prince als Heimat für die Verlags- und Merch-Rechte auserwählt worden zu sein, sowie nun für diesen Katalog an unglaublichen Aufnahmen."

Quelle: MusikWoche

