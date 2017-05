Universal Music ehrt Rolf Zuckowski zum 70. Geburtstag für 40 Jahre RolfMusik

Großansicht Übergaben eine "Goldene Gitarre" (von links): Andreas Maaß (General Manager Universal Music Family Entertainment), Tom Bohne (President Music Universal Music Germany), Rolf Zuckowski, Frank Briegmann (President & CEO Central Europe Universal Music und Deutsche Grammophon) und Jörg Hackelbörger (Senior Product Manager Family Entertainment) (Bild: Universal Music) Übergaben eine "Goldene Gitarre" (von links): Andreas Maaß (General Manager Universal Music Family Entertainment), Tom Bohne (President Music Universal Music Germany), Rolf Zuckowski, Frank Briegmann (President & CEO Central Europe Universal Music und Deutsche Grammophon) und Jörg Hackelbörger (Senior Product Manager Family Entertainment) (Bild: Universal Music)

Am 20. Mai 2017 haben Frank Briegmann Andreas Maaß und Jörg Hackelbörger von Universal Music dem Kinderliedermacher Rolf Zuckowski in Hamburg persönlich nachträglich zum Geburtstag gratuliert. Zuckowski wurde am 12. Mai 70 Jahre alt.Bei einem Dinner mit Freunden und Weggefährten Zuckowskis überreichte das Team von Universal Music dem Musiker eine für diesen Anlass entworfene "Goldene Gitarre". Damit zeichneten sie den Musiker zugleich für das 40-jährige Bestehen seiner Firma RolfMusik und für über 20 Millionen verkaufte Tonträger aus.In einer Ansprache würdigte Frank Briegmann, President & CEO Central Europe Universal Music und Deutsche Grammophon, den künstlerischen und gesellschaftlichen Einfluss Rolf Zuckowskis, dessen Musik "schon immer mehr" gewesen sei "als pure Unterhaltung"."Am Anfang Deiner Karriere stand 1977 Dein erstes Kinderalbum 'Rolfs Vogelhochzeit', auf dem Du das bekannte Volkslied aufgegriffen und neu interpretiert hast. Heute sind viele deiner Songs wie etwa die 'Weihnachtsbäckerei' längst selbst zu Volksliedern geworden", sagte Briegmann zu Zuckowski.

Quelle: MusikWoche

