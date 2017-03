Universal Music dominiert Edelmetallstatistik im Februar

Mit 19 Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie einem Diamond Award liegt Universal Music in der monatlichen Edelmetallstatistik des Bundesverbands Musikindustrie deutlich vor den anderen Labels. Der Diamond Award, der für mindestens 750.000 verkaufte Einheiten verliehen wrd, geht an das Album "Muttersprache" von Sarah Connor , das zudem das fünfte Platin für eine Million Einheiten erhält. Für den dazugehörigen Livemitschnitt gab es obendrein Gold für die DVD/Blu-ray-Verkäufe.Zudem meldete Universal Music im Februar 2017 Gold- und Platin-Verleihungen an Adel Tawil Beginner , Genetikk, Alessia Cara, Desiigner, DJ Snake feat. Justin Bieber, Drake, Drake feat. WizKid & Kyla, Jonas Blue, Jonas Blue feat. JP Cooper, Kungs, Louane, Mike Posner, Rihanna , Rihanna feat. Drake sowie Rihanna, Kayne West & Paul McCartney und The Weeknd feat. Daft Punk. Sony Music kommt im Februar auf fünf Nennungen - und zwar für LaBrassBanda Silbermond und Zara Larsson. Warner Music taucht mit der Single "Shape Of You" von Ed Sheeran einmal in der Liste auf. Und auch Indigo (für Adele), BMG (für Max Giesinger) und Groove Attack (für Miami Yacine) haben dem Bundesverband im vergangenen Monat jeweils einmal Edelmetall gemeldet.Insgesamt stehen in der Februar-Statistik 29 Auszeichnungen, im Januar waren es noch 32. Und im Februar 2016 verzeichnete der Budnesverband insgesamt 30 mit Edelmetall bedachte Titel.

