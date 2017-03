Universal Music bringt Zwei von Millionen zu Musical.ly

In Zusammenarbeit mit der Lip-Synch-App Musical.ly hat die Universal-Music -Division Electrola eine Aktion mit dem Pop-Duo Zwei von Millionen gestartet. Noch bis zum 8. März 2017 können Nutzer Tickets für ein exklusives Wohnzimmerkonzert der beiden Zwei-von-Millionen-Mitglieder Felix Räuber (Polarkreis 18) und der zuvor als Singer/Songwriterin tätigen Eva Croissant gewinnen, indem sie zu deren Single "Auf deine Freiheit" ein eigenes Musical.ly- oder ein Covervideo kreieren.Dafür müsen die als sogenannte Muser bezeichneten Nutzer des sozialen Netzwerks unter dem Hashtag #AufDeineFreiheit ihre Videos präsentieren.. Außerdem tritt das Duo am 8. März bei live.ly, der Zusatzapp von Musical.ly für Livestreams, in der Talkshow #FalcoTalk auf.Der Song, den der privatsender RTL sich für seinen Highlight-Trailer im März ausgesucht hat, ist.am 3. März auf dem Electrola-Label Odeon erschienen.

Quelle: MusikWoche

