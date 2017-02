Universal Music bleibt Weltmarktführer

Trotz eines leicht gefallen globalen Marktanteils bleibt Universal Music mit 28,9 Prozent Weltmarktführer vor Sony Music und Warner Music. In einer erstmals erhobenen Studie, die die Marktforscher von Midia gemeinsam mit dem Onlinedienst "Music Business Worldwide" (MBW) erstellt haben, liegt Universal mit 28, 9 Prozent (Vorjahr: 30,2 Prozent) vor Sony Music. Die Japaner allerdings wachsen um 1,1 Prozent von 21,3 Prozent im Geschäftsjahr 2015 auf nunmehr 22,4 Prozent.Warner Music liegt an dritter Stelle mit 17,4 Prozent (Vorjahr 16,8 Prozent). Die unabhängigen Firmen kommen in der Studie, für die Midia und "MBW" unter anderem Mitteilungen der jeweiligen IFPI- und Indie-Verbände sowie die eigenen Jahresberichte der Labels ausgewertet haben, zusammengezählt auf 31,3 Prozent (2015: 31,6 Prozent). Damit lägen sie in der Gesamtheit vor Universal Music.Diese Abfolge findet sich auch in den einzelnen Auswertungen, für die die Erheber der Studie Streaming, Downloads und das physische Geschäft separat betrachtet haben. So führt Universal im Streaming mit 30,4 Prozent (minus 0,1 Prozent) vor Sony Music mit unverändert 22,7 Prozent und Warner Music mit 18,6 Prozent (minus 0,7 Prozent). Die Indies kommen hier zusammen auf 28,3 Prozent (plus 0,7 Prozent).Im physischen Geschäft kommt Universal Music auf einen Anteil 25,1 Prozent (minus 1,6 Prozent), während Sony Music um 1,7 Prozent auf 23 Prozent zulegen kann. Warner steigert den Anteil um 0,8 Prozent auf 13,6 Prozent; die Indies verlieren einen Prozent und kommen 2016 auf einen Weltmarktanteil von 38,2 Prozent.Bei den Downloads führt Universal die Wertung mit 30,8 Prozent (minus 2,3 Prozent) die Wertung vor Sony Music (24,3 Prozent; plus 1,9 Prozent) und Warner Music (17,5 Prozent, minus 0,1 Prozent) an. Die unabhängigen Firmen stehen hier bei 27,5 Prozent (plus 0,5 Prozent).Im Verlagsgeschäft gebührt Sony Music mit Sony/ATV der erste Platz mit einem Anteil von 23 Prozent (minus 1,3 Prozent) vor Universal Music Publishing mit 16,8 Prozent (plus 0,1 Prozent). Warner/Chappell kam 2016 auf einen Anteil von zehn Prozent (plus 0,4 Prozent). Zusammengezählt liegen die unabhängigen Verlage bei einem Anteil von 50,1 Prozent (plus 0,7 Prozent)In den weitergehenden Analysen streichen die Marktforscher heraus, dass Uiversal Music beim Streaming Umsatzgewinne um 56 Prozent einstreichen konnte, während das physische Geschäft bei Universal um sechs Prozent nachgab. Auch Warner Music verzeichnete 2016 beim Streaming einen Umsatzzuwachs von 51 Prozent, während bei Sony Music die Streamingumsätze um 41,8 Prozent anstiegen.Bei den Indies weisen die Studienmacher darauf hin, dass sie nur die Firmen mit unabhängigen Vertrieben ausgewertet haben, nicht die Firmen, die einen Vertriebsvertrag mit einem Major haben. Rechnete man diese Werte noch dem übrigen Indies hinzu, wäre der Anteil der unabhängigen Firmen signifikant höher.

