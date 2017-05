Universal kündigt "Mamma Mia!"-Sequel an

Großansicht Das schreit schon jetzt nach Double-Features: "Mamma Mia: Here We Go Again!" kommt im Juli 2018 (Bild: Universal) Das schreit schon jetzt nach Double-Features: "Mamma Mia: Here We Go Again!" kommt im Juli 2018 (Bild: Universal)

Im Sommer 2008 sorgte die Adaption des ABBA-Musicals "Mamma Mia!" für Furore auf den Leinwänden. Weltweit spielte der Film knapp 610 Mio. Dollar ein, in Deutschland zog er mehr als 4,3 Mio. Besucher in die Kinos. Die Partystimmung in den Sälen wurde im Verlauf der Auswertung auch durch die Verteilung der Songtexte in den Kinos unterstützt.Nun kündigte Universal ein Sequel namens "Mamma Mia: Here We Go Again!" an, dass in den USA am 20. Juli 2018 und damit nahezu auf den Tag genau zehn Jahre nach dem Erstling starten soll. Die Produzenten von Playtone Pictures (gegründet von Tom Hanks und Gary Goetzman ) und Littlestar (deren Judy Cramer auch für das Musical verantwortlich zeichnete) besinnen sich dabei ganz auf das Erfolgsrezept des Erstlings. So sollen nicht nur die Hauptdarsteller Meryl Streep Pierce Brosnan und Colin Firth wieder an Bord sein; neben etlichen ABBA-Songs, die es nicht in den Vorgänger geschafft hatten, will man auch Neuinterpretationen der beliebtesten Hits in die Geschichte einflechten."Mamma Mia: Here We Go Again!" basiert nicht auf einem Musical, für Drehbuch und Regie zeichnet der britische Filmemacher Ol Parker verantwortlich, der zuletzt die Bücher für die beiden Teile von " Best Exotic Marigold Hotel " verfasst hatte. Die beiden ABBA-Sänger Benny Andersson und Björn Ulvaeus werden wie schon beim Vorgänger als ausführende Produzenten dabei sein und für die musikalische Untermalung sorgen. Ulvaeus hat Anfang 2016 in Stockholm übrigens ein Restaurant-Erlebnis namens "Mamma Mia! The Party" ins Leben gerufen.

Quelle: Blickpunkt:Film

